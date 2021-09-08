Рада приняла закон об индустриальных парках

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект об индустриальных парках. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, за законопроект 4416-1 проголосовали 290 народных депутатов.

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"Он предусматривает финансовые и институциональные стимулы для индустриальных парков и их резидентов. Также его принятие открывает путь к рассмотрению двух связанных законопроектов — 5688 и 5689, которые содержат налоговые и таможенные стимулы. Вместе они составляют пакет законодательных инициатив, призванных запустить индустриальные парки в Украине", — написал нардеп.

Кисилевский отметил, что, по данным Минэкономики, на сегодня в реестр индустриальных парков включен 51 индустриальный парк, в 25 из них выбраны управляющие компании, в 8 — вовлечены участники, однако их влияние на экономику Украины практически не заметно.

"В принятом законе предусмотрена возможность бюджетного финансирования подведения инфраструктуры и инженерных сетей к индустриальным паркам, возможность компенсации стоимости подключения к сетям внутри парка. А также возможность компенсации процентных ставок по займам на покупку нового оборудования. Правительству поручено предусматривать в государственном бюджете 2 млрд грн ежегодно в течение 5 лет на развитие индустриальных парков", — заявил депутат.

Кроме этого, как указал Кисилевский, Кабинет министров должен создать государственное учреждение, которое будет заниматься вопросами развития индустриальных парков, а через 5 лет — отдельный ЦОИВ (центральный орган исполнительной власти. — Delo.ua).

Он подчеркнул, что организовать индустриальный парк можно не только на свободной территории (гринфилд), но и на территории с промышленной застройкой (браунфилд) при условии, что на ней не менее пяти лет не велась хозяйственная деятельность и на которой объекты недвижимости вводились в эксплуатацию не ранее 10 лет назад.

Решение о создании индустриального парка будет принимать Кабинет министров. Претендовать на это смогут только предприятия перерабатывающей промышленности, переработки промышленных и бытовых отходов (кроме захоронения отходов), а также научно-технической деятельности, информационной и телекоммуникационной сферы. В законе содержится прямой запрет на размещение в индустриальных парках игорных заведений и производства подакцизных товаров, кроме автомобилей и комплектующих к ним.

"С принятием этого и двух связанных законопроектов общины получат в свое распоряжение инструмент развития экономической активности на своей территории: создание рабочих мест для украинских граждан именно там, где они нужны, и наполнение местных бюджетов налогами с официальных зарплат", — резюмировал Кисилевский.

Ранее сообщалось, что на базе полуразрушенного Николаевского судостроительного завода будет построен индустриальный парк для судостроительной отрасли Украины.

Напомним, в июле 2020 года харьковский бизнес-парк "Экополис ХТЗ", создаваемый группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, заключил меморандум о сотрудничестве с крупной китайской инвестиционно-промышленной компанией Tus-Holdings.