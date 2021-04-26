Без стратегии и тотального аудита: почему в Украине не взлетает идея индустриальных парков

По данным профильного реестра, к 10 марта 2021 года один из 48 формально созданных парков числился ликвидированным. Депрессивной выглядит и ситуация по большинству остальных:

- Только 25 из них на указанную дату имели управляющую компанию. То есть хотя бы теоретически могли начать работать.

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- 39 не имели ни одного зарегистрированного участника. То есть де-факто оставались сугубо номинальными. Своего рода "инновационный пустырь".

Парламент недоволен

Такая ситуация сильно диссонирует с новостным потоком, который сопровождает тему индустриальных парков. У среднестатистического украинца может сложиться впечатление, что страна стала мировым локомотивом "парковой индустриализации".

Как видно, это совсем не так. Особенно, если сравнить с результатами других государств. К примеру, в Польше 83 такие спецзоны. Даже при том, что польская история отнюдь не эталон.

Недавно на проблему обратил внимание парламент. Который в очередной раз пытается провести реанимацию идеологии индустриальных парков. В середине апреля Рада проголосовала в первом чтении за пакет стимулирующих мер. Он, в частности, предусматривает частичное (от 30% до 70% в зависимости от объемов экспорта) возмещение процентных платежей по кредитам участников ИП, частичную компенсацию капитальных инвестиций участников. В том числе в инженерную инфраструктуру.

Найдет ли парламент средства на такие инициативы, сможет ли довести проект до работающего закона — вопрос открытый. Однако даже такие меры вряд ли смогут оказать ожидаемый эффект. Ведь суть проблемы неработающих индустриальных парков чаще всего находится слишком далеко от стен украинского парламента.

Инвесторы пожимают плечами

Опыт знакомства с существующими инициативами создания индустриальных парков показывает, что главная проблема кроется в разном понимании идеи у бизнеса и местных властей. Очень часто переговоры сторон напоминают сцену из Ильфа и Петрова — спор ведется вокруг сроков поставки стульев и оплаты. Только вместо предметов мебели — вопросы подготовки инженерной инфраструктуры, землеотвода и т.д.

Нередко украинские индустриальные парки представляют собой пустыри, разрушенные и разворованные промзоны. Власти полагают, что привести их в порядок должны именно участники. Взамен им обещают какие-то преференции и содействие. Те, напротив, убеждены, что вопросы дорог, труб и проводов обязаны решить инициаторы проекта.

Это типичная украинская история, которую не помогут решить никакие законы. Ну или почти никакие.

Децентрализация в помощь

Но все не так плохо, как может показаться. Успешные примеры тоже есть. Правда, связаны они не с географией или экономическим потенциалом, а исключительно с персонами. Там, где местные власти действительно хотят идти навстречу бизнесу, стремятся быть полезными, понимая свои выгоды, проекты развиваются.

Ситуация меняется стремительно. На карте Украины появляется все больше историй успеха небольших городков и сел, которые строят велодорожки, амбулатории, детские сады и суперсовременные школы. Все это было бы невозможно без привлечения инвестиций. А последнее — заслуга вполне конкретных людей и подходов.

Найти первых — самая сложная задача. Каждый регион решает ее по-своему. К сожалению, не всегда успешно. А вот с подходами все намного проще. Существует всего несколько базовых принципов, которые применимы к локальным инвестиционным проектам, в том числе и при создании индустриальных парков.

Аудит всего.

Звучит сложно, но на практике все просто. Руководитель направления, условный проектный менеджер, должен собрать максимально полный массив информации о регионе. Существующие ресурсы, население, бизнес, возможности и потребности. Составить полный перечень активов в собственности, выяснить, кто и как их использует, каким-образом процесс можно оптимизировать.

Живой кейс из Житомирской области. В центре села долгое время стояло полуразрушенное здание. Актив, с точки зрения привлечения инвестиций, мягко говоря, слабый. Местные власти, используя грантовую поддержку, создали на его базе кооператив, закупили технику для дойки и первичной обработки молока и начали собирать молоко у населения. В результате закупочная цена сырья для конкретного жителя села выросла с 3 грн/л до 7 грн/л. Этот частный случай отлично иллюстрирует суть описанного принципа.

Стратегия.

На следующем этапе нужна четкая стратегия. Задача не только в том, чтобы сконцентрировать скудные ресурсы на ключевых направлениях. Но и в том, чтобы каждый житель общины имел четкое представление о работе властей, мог проконтролировать сроки и качество. Опыт создания индустриальных парков "по-украински" — лучшее тому доказательство. Жителю среднестатистического ОТГ должно быть все равно, сколько гектар занимает созданный ИП. Он обязан требовать от избранных властей рабочих мест.

Это критически важный тезис, который прежде всего стоит усвоить простым избирателям. Это именно та точка, в которой все зависит от простых людей.

Работа на результат.

Звучит слишком банально. Но зачастую об этот тезис и ломаются все инвестиционные планы. Суть в том, что понимание конечной точки, к которой должен привести проект, определяет конкретные шаги и меняет отношение к нему.

Конкуренция между регионами будет обостряться. Бизнес будет выдвигать все больше требований. Привлечь резидента в индустриальный парк — нетривиальная задача. Кусок голого поля и малопонятные налоговые преференции недостаточно сильный мотив.

Без дорог, электрических мощностей, коммуникаций, инфраструктуры проект обречен на неудачу. Следует понимать, что индустриальный парк — обыкновенный b2b продукт. Чтобы быть востребованным, он должен решать конкретные проблемы потенциального клиента.

Вопрос лишь в том, где взять ресурсы для подготовки проекта. Варианты есть и тут. Прежде всего, открывать индустриальные парки нужно там, где для этого есть максимум условий уже на старте. Ж/д ветка, дорога, электрические мощности, газ, рабочая сила, потребители. Как бы перспективно не звучало словосочетание "индустриальный парк", создавать его только потому, что это модно и есть никому ненужная земля, глупо.

Во-вторых, нужно использовать все имеющиеся источники финансирования. Западные гранты, средства Госфонда регионального развития, инвестировать собственные средства. Для большинства представителей власти на местах это не так просто сделать самостоятельно. Даже подготовка вменяемого бизнес-плана, стратегии развития, качественный аудит требуют опыта и навыков. Выход, впрочем, есть.

Эту услугу можно купить, подписав контракт с конкретным специалистом или компанией. Это дорого, но если рассматривать такие расходы как инвестицию, она вполне состоятельна. Важно, что с каждым днем регионов, понимающих это, становится все больше.