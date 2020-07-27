"Экополис ХТЗ" подписал меморандум с глобальным оператором индустриальных и технопарков

Харьковский бизнес-парк нового поколения "Экополис ХТЗ", создаваемый группой DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, заключил меморандум о сотрудничестве с крупной китайской инвестиционно-промышленной компанией Tus-Holdings.

Документ от имени DCH подписала управляющая компания бизнес-парка "Экополис ХТЗ", от имени Tus-Holdings — представитель ее подразделения Tus Sunergy Company Limited, специализирующегося на развитии индустриальных и технопарков.

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"Подписанный сегодня меморандум — это потенциально огромная синергия взаимодействия науки, инноваций и современного производства. Это сотрудничество позволит бизнес-парку "Экополис ХТЗ" стать органичной частью глобального инновационно-индустриального процесса, а Харьков получит возможность стать одним из заметных на карте мира интеллектуальных, технологических и научных хабов. У него всё для этого есть: традиционно мощная индустриальная база, научные и инженерные кадры. Сотрудничество в глобальной экосистеме инноваций и высокотехнологичных техно- и индустриальных парков станет мощным стимулом для развития города, его талантов и коммерциализации научных разработок", — рассказал о целях партнерства Виталий Баранников, директор управляющей компании бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ".

Согласно условиям меморандума "Экополис ХТЗ" и Tus Sunergy Company Limited станут партнерами в сфере разработок и привлечении китайских и международных резидентов в "Экополис ХТЗ". Китайская компания станет партнером харьковского бизнес-парка Александра Ярославского в отрасли инжиниринга, снабжения и строительства.

"Харьков многие десятилетия славится своими научными разработками. У нас с "Экополисом ХТЗ" общие цели и ценности — развитие индустрий и инноваций, опережающих свое время, в итоге — совместное формирование будущего и технологий завтрашнего дня. Tus Sunergy Company Limited — это глобальная экосистема для взаимодействия научно-технической индустрии, финансирования науки и развития технологий, взаимодействие в сфере образования. Харьков и "Экополис ХТЗ" располагают всем необходимым, чтобы стать неотъемлемой частью глобальной экосистемы инноваций, разработок и индустриальных решений будущего", — подчеркнули представители китайской компании.

Кроме того, университет Цинхуа создаст официальное представительство на территории харьковского бизнес-парка "Экополис ХТЗ".

Дочернее предприятие Tus-Holdings — это уже второй бизнес-резидент парка "Экополис ХТЗ", представляющий сферу высокотехнологичных разработок, инноваций и инвестиций. Ранее сообщалось, что подписан меморандум с китайской корпорацией ZTE, глобальным инновационным лидером в сфере производства оборудования и разработки решений для телеком-отрасли.