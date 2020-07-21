"Экополис ХТЗ" станет сердцем креативного кластера Харькова

Бизнес-парк нового поколения "Экополис ХТЗ" группы DCH Александра Ярославского примет участие в создании кластера креативных индустрий. Подписание соответствующего меморандума стало одним из центральных событий деловой программы масштабного городского фестиваля "Create Kharkiv Summer Fest 2020", одним из ключевых партнеров которого выступила группа DCH.

Меморандум о создании кластера креативных индустрий подписали Виталий Баранников, директор управляющей компании бизнес-парка "Экополис ХТЗ", Виктория Грецкая-Миргородская, начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета и Виль Бакиров, ректор Харьковского национального университета им. Каразина.

"Наша миссия — привлечь внимание к креативным индустриям и подписать меморандум о намерениях базовых креативных индустрий в Харькове. Мне хочется высказать слова огромной благодарности Вилю Бакирову. Мне хочется сказать слова благодарности DCH Александра Ярославского. Они не просто поддерживают наши инициативы, но помогают реализовывать кластер креативных индустрий. Идет ряд переговоров о том, чтобы создавать интересные знаковые места в городе. И "Экополис ХТЗ" может выступить драйвером данного процесса", — заявила во время церемонии Виктория Грецкая-Миргородская как подписант меморандума от имени города.

"Развитие креативных индустрий — мощный драйвер роста в новом экономическом укладе. Специализированный кластер в рамках создания бизнес-парка "Экополис ХТЗ" станет эпицентром творчества и вдохновения. Совместив страсть человека к творчеству и ресурсы DCH, мы сможем совместно с представителями креативного сообщества влиять на развитие современной городской инновационной культуры, создать настоящую инновационную экосистему, которая поможет обеспечить внутриотраслевое взаимодействие и коммерциализацию креативных проектов. Многие представители креативных индустрий в Украине работают на экспорт, а создание такой экосистемы поможет удерживать талантливых людей в Украине, создавая им надлежащие условия", — рассказал о появлении кластера Виталий Баранников, директор управляющей компании бизнес-парка "Экополис ХТЗ".

"Креативные индустрии — это то, что меняет облик нашей планеты в XXI веке. Креативные индустрии позволяют зарабатывать талантом и креативностью. Талант — условие необходимое, но недостаточное. Чтобы заработала и была эффективна та или иная креативная индустрия нужны еще дополнительные условия. Нужен очень сильный и новый современный менеджмент, нужны инвестиции, нужна инфраструктура, нужны сети, нужна организация, очень много чего нужно. В этом кластере мы объединим совместные усилия системы образования, бизнеса и власти", — прокомментировал подписание документа Виль Бакиров, ректор Харьковского национального университета им. Каразина.

Группа DCH Александра Ярославского уделяет значительное внимание развитию культурной среды и инфраструктуры одного из крупнейших мегаполисов Украины — Харькова. Во многом благодаря усилиям и инвестициям Ярославского город обрел свой современный облик и преобразился в процессе подготовки Харькова к Евро-2012. Центральные инфраструктурные объекты первой столицы Украины, созданные бизнесменом, — стадион "Металлист", международный аэропорт Харьков и один из лучших в Восточной Европе luxury-отель Kharkiv Palace 5* являются результатом его инвестиций.

Бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ" — долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского. Бизнес-парк "Экополис ХТЗ" разместится на незадействованных производственных площадях известного в мире с советских времен Харьковского тракторного завода (ХТЗ), который станет якорным резидентом индустриального кластера. Редевелопмент территории площадью около 150 га предполагает возведение более 500 тыс. кв. м. офисных, складских, производственных и других помещений. Плановый объем инвестиций в развитие деловой, технологической, производственной и исследовательской экосистемы "Экополис ХТЗ" составляет около $1 млрд до 2033 г. Реализация данного проекта позволит создать не менее 10 тыс. современных рабочих мест. В составе бизнес-парка будут работать индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-кластеры), логистический комплекс с распределительным центром e-commerce, агротехнологический и торговый кластеры, медицинский и образовательный центры. "Экополис ХТЗ" — один из ключевых проектов в стратегии развития города Харьков на 2020-2030.