Политика и экономика 30 минут назад

Скандал с Укрэксимбанком: двое подозреваемых восстановлены на прежних должностях

Приказ по финучреждению издан 9 ноября

Укрэксимбанк. Фото: Ґрати Укрэксимбанк. Фото: Ґрати
Укрэксимбанк. Фото: Ґрати

В Укрэксимбанке восстановили в должностях сотрудников, которых подозревают в нападении на журналистов "Схем". Эту информацию финансовое учреждение официально подтвердило в ответ на запрос "Радио Свобода".

Директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности банка Олег Осипов приказом от 9 ноября восстановлены в должностях.

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В документе говорится о завершении внутреннего расследования в банке. Редакция "Радио Свобода" письменно обратилась в пресс-службу Укрэксимбанка с рядом дополнительных вопросов, в том числе с просьбой предоставить информацию о результатах внутреннего расследования.

Напомним, один из фигурантов скандала Евгений Мецгер уволился с должности главы правления Укрэксимбанка. При этом он получил подозрения сразу по двум статьям Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что суд избрал меры пресечения Евгению Мецгеру и пресс-секретарю Укрэксимбанка Владимиру Пикалову.

Правоохранители также сообщили о подозрении четвертому участнику нападения на журналистов "Схем". СМИ назвали его должность.

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