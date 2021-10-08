Оскандалившийся с журналистами глава Укрэксимбанка получил подозрение еще по одной статье

Голосеевское управление полиции Киева 8 октября сообщило отстраненному от работы главе правления государственного Укрэксимбанка Евгению Мецгеру о подозрении в незаконном лишении свободы в собственном кабинете журналистов программы "Схемы" в ходе конфликта 4 октября. Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Ему вменяют часть 2 статьи 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение — либо двух и более лиц, либо совершенное по предварительному сговору, либо сопровождавшееся причинением физических страданий). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме того, Мецгера подозревают в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов с использованием служебного положения (части 1 и 3 статьи 171 Уголовного кодекса).

Согласно формулировке УК, под это подпадает незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а также любое другое умышленное препятствование работе журналиста.

По этой статье Мецгеру грозит штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или же без такового.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. При этом следственные и процессуальные действия по делу продолжаются.

Напомним, что 5 октября сотрудники "Схем" — совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "Первый национальный" — заявили о нападении на них накануне во время интервью с Мецгером после неудобного вопроса, заданного журналистом Кириллом Овсяным, дальнейшем принудительном удержании его с оператором в кабинете Мецгера и изъятии у них техники для удаления отснятого материала.

Видео конфликта, однако удалось восстановить: оно было опубликовано поздно вечером в тот же день.

В самом Укрэксимбанке сперва объясняли, что поведение его представителей было вызвано попыткой противоправного завладения журналистами сведениями, являющимися банковской тайной, но информацию об изъятии техники для удаления видео не комментировали.

Однако после публикации видео пришлось отреагировать уже Офису президента, где заявили о необходимости отстранения Мецгера. В свою очередь, Укрэксимбанк опубликовал от его имени заявление о сложении полномочий на период расследования инцидента. В дальнейшем его удовлетворил набсовет банка.

Кроме Мецгера, подозрение в препятствовании журналистам получил начальник департамента банковской безопасности финучреждения Игорь Тельбизов, применивший силу к оператору "Схем", чтобы тот отдал отснятую видеозапись.

Кроме того, со стороны банка в конфликте в кабинете Мецгера участвовал его директор по коммуникациям Владимир Пикалов. Накануне сообщалось, что следствие пока изучает его роль в данной ситуации и подозрение ему не вручали.

Отметим также, что в ходе акции протеста, проведенной группой журналистов под офисом Укрэксимбанка 6 октября, те указывали на другие статьи УК, по которым можно было бы квалифицировать инцидент, в частности статья 186 (грабеж) и статья 345-1 (угроза или насилие против журналиста).