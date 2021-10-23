Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": о подозрении сообщили четвертому участнику

Правоохранители сообщили о подозрении четвертому участнику нападения на съемочную группу журналистов программы "Схемы" во время интервью с председателем правления АО "Укрэксимбанк" Евгением Мецгером.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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По информации издания, четвертый подозреваемый — начальник управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны "Укрэксимбанка".

Мужчина получил подозрение в совершении двух уголовных преступлений: препятствование журналистской деятельности (карается штрафом до 850 гривен, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы до трех лет) и побои (карается штрафом до 850 гривен, или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами до одного года).

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В прокуратуре отметили, что следователи и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Напомним, что 5 октября сотрудники "Схем" — совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "Первый национальный" — заявили о нападении на них накануне во время интервью с Евгением Мецгером после неудобного вопроса, заданного журналистом Кириллом Овсяным, дальнейшем принудительном удержании его с оператором в кабинете Мецгера и изъятии у них техники для удаления отснятого материала.

Видео конфликта, однако, удалось восстановить: оно было опубликовано поздно вечером в тот же день.

После публикации видео пришлось отреагировать уже Офису президента, где заявили о необходимости отстранения Мецгера.

Евгений Мецгер написал заявление об уходе с поста глава правления Укрэксимбанка после того, как Голосеевский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в деле о нападении на журналистов "Радио Свобода".

Кроме Мецгера, в деле о препятствовании журналистам фигурантами являются начальник департамента банковской безопасности финучреждения Игорь Тельбизов, применивший силу к оператору "Схем", чтобы тот отдал отснятую видеозапись, и директор по коммуникациям Владимир Пикалов.