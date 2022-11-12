Компанію-розпорядника програми "єОселя" очолив ексголова Укрексімбанку, що напав на журналістів

Наглядова рада приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" на засіданні 11 листопада обрала головою її правління Євгена Мецгера. Крім того, як йдеться у повідомленні компанії, першим заступником голови її правління обрано Дмитра Вербицького, який виконував раніше обов'язки голови правління.

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Нагадаємо, що 5 жовтня 2021 року співробітники "Схем" - спільного проекту "Радіо Свобода" та телеканалу "Перший національний" - заявили про напад на них напередодні під час інтерв'ю з Мецгером після незручного питання, заданого журналістом Кирилом Овсяним, подальше примусове утримання останнього разом з оператором у кабінеті Мецгера та вилучення у них техніки для видалення відзнятого матеріалу.

Відео конфлікту, однак, вдалося відновити: воно було опубліковане в той же день. Після публікації відео довелося відреагувати вже Офісу президента, де заявили про необхідність відсторонення Мецгера. Той написав заяву про звільнення з посади голови Укрексімбанку після того, як Голосіївський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім нього, фігурантами справи про перешкоджання журналістам стали начальник департаменту банківської безпеки фінустанови Ігор Тельбізов, який застосував силу до оператора "Схем", щоб той віддав знятий відеозапис, директор з комунікацій банку Володимир Пікалов, а також начальник управління внутрішньої безпеки банку Олег Осипов. Тельбізова і Осипова, спочатку відсторонених, незабаром відновили на роботі, але після заяви голови наглядової ради банку про те, що вони шкодять його репутації, їх все ж таки звільнили.

У результаті майже через рік, 14 вересня 2022 року Голосіївський районний суд Києва визнав Мецгера, Тельбізова і Осипова винними в перешкоджанні журналістам, а останніх двох - ще й у нанесенні побоїв. Проте Мецгеру було призначено штраф у 3400 гривень, а двоє його підлеглих відбулися штрафами по 1700 гривень.

Зазначимо також, що Кабінет міністрів на початку серпня вирішив запровадити програму компенсацій банкам відсоткової ставки за іпотекою до рівня 3% річних для військових, лікарів, вчителів, вчених, внутрішньо переміщених осіб та не забезпечених достатньою площею житла громадян (для всіх інших – до рівня 7% річних).

Забезпеченням програми доступного іпотечного кредитування, що отримала назву "єОселя" та реалізується через електронний портал держпослуг "Дія", займається саме "Укрфінжитло" - компанія з фінансового лізингу, засновником якої є Міністерство економіки. Програма запрацювала у тестовому режимі з жовтня, проте фактично про видачу першого кредиту на її умовах стало відомо лише 20 жовтня.