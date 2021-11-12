Глава набсовета Укрэксимбанка: возврат к работе участников инцидента со СМИ несправедлив

Председатель наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка Оляна Гордиенко считает несправедливым возвращение к исполнению рабочих обязанностей двух подозреваемых по делу о препятствовании работе журналистов программы "Схемы" в ходе интервью с уволившимся из-за этого скандала главой правления банка Евгением Мецгером.

В то же время, как написала она на своей странице в Facebook такое решение банка является законным.

"Как профессиональный юрист я понимаю и знаю по опыту, что соблюдение буквы закона не всегда обеспечивает фундаментальную справедливость. Законодатель априори не в состоянии предусмотреть все возможные сценарии реальной жизни, в которых может возникнуть необходимость применения созданных им норм закона. Для некоторых это объективное "несовершенство" предписаний закона — удобный способ манипуляций", — отметила Гордиенко.

По словам главы набсовета банка, она осознает, что возвращение к исполнению обязанностей Игоря Тельбизова и Олега Осипова, которое состоялось "в строгом соответствии с нормами действующего законодательства", является несправедливым.

"Препятствование законной деятельности журналистов — красная линия, за которой безапелляционно должна наступать не только юридическая, но и морально-нравственная ответственность. И пока суд занимается оценкой действий участников инцидента вокруг интервью "Радио Свобода" с точки зрения их уголовной противоправности, мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые своими действиями нанесли беспрецедентный ущерб репутации банка, не могли продолжать делать это дальше", — заявила она.

Директор департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности Осипов были восстановлены в должностях приказом от 9 ноября.

Отметим также, что 12 ноября внефракционный депутат Верховной Рады Гео Лерос обратил внимание общественности на видеоролик, на котором в холле здания Укрэксимбанка торжественно встречают с овациями вернувшегося Тельбизова, который после этого выступил с речью, поблагодарив сотрудников за моральную поддержку "в этот сложный период".

Напомним, что в ходе нападения на журналистов в кабинете Мецгера Тельбизов непосредственно применил насилие к оператору "Схем", отобрав у него носитель с записью интервью с главой Укрэксимбанка, которую, однако, несмотря на удаление, впоследствии удалось восстановить.

При этом самого Мецгера суд отправил под домашний арест. Ему вменяют часть 2 статьи 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение — либо двух и более лиц, либо совершенное по предварительному сговору, либо сопровождавшееся причинением физических страданий). Кроме того, его подозревают в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов с использованием служебного положения (части 1 и 3 статьи 171 УК).

Отметим при этом, что четвертый участник инцидента и подозреваемый по этому делу — директор департамента информационной политики Владимир Пикалов — в отличие от Тельбизова и Осипова, из Укрэксимбанка был уволен.