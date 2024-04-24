Уряд ухвалив реорганізацію двох українських університетів

Уряд ухвалив реорганізацію двох закладів вищої освіти для створення потужних регіональних університетських центрів. Йдеться про Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського та Придніпровську державну академію фізичної культури і спорту.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки України.

Там зазначають, що Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського приєднають до Криворізького національного університету. Через окупацію Донецький ДонНУЕТ був переміщений у 2014 році, він проводить освітню діяльність у Кривому Розі. Рішення уряду дасть змогу зберегти та максимально ефективно використати інфраструктуру, науковий і освітній потенціали Донецького університету у складі структурного підрозділу об'єднаного ЗВО.

Придніпровську державну академію фізичної культури і спорту збираються приєднати до Українського державного університету науки і технологій у Дніпрі. Реорганізація ПДАФКіС — це один із кроків загальнонаціональної стратегії модернізації спортивної інфраструктури університетів, формування розгалуженої мережі потужних багатопрофільних університетських центрів.

Що буде зі студентами та працівниками ЗВО

В МОН зауважують, що студенти, які вже розпочали навчання, продовжать його за обраними спеціальностями та освітніми програмами зі збереженням усіх попередніх умов (форми фінансування, вартості контракту / наявності бюджетного місця). Студенти в результаті реорганізації абсолютно захищені. Для них не змінюється нічого, крім назви ЗВО.

Також відповідно до трудового законодавства України, у результаті реорганізації гарантії прав та інтересів працівників будуть повністю забезпечені. Додаткове фінансування з державного чи місцевих бюджетів не знадобиться.

Для чого потрібна реорганізація мережі ЗВО

Реорганізація мережі закладів вищої освіти є стратегічним напрямом розвитку галузі на 2022–2032 роки. Створення потужних регіональних університетських центрів дозволить підвищити якість підготовки фахівців, задовольнити потреби ринку праці та економіки України у висококваліфікованих кадрах.

На початку квітня МОН оголосило паузу в процесі модернізації мережі на період вступної кампанії, крім випадків, коли реорганізацію було розпочато раніше.

Уряд схвалив "злиття" найбільших українських вишів у Львові, Києві та Харкові

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив постанови про реорганізацію Інституту фізичної оптики імені Ореста Влоха, Науково-дослідного інституту українознавства і Української інженерно-педагогічної академії.

Так, Інститут фізичної оптики об'єднають зі Львівським національним університетом імені Івана Франка, Науково-дослідний інститут українознавства - з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, а Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Нагадаємо, днями Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт 10177 щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті. Він передбачає, що студенти зможуть вибирати освітні програми, освітні заклади, які ці програми надають, а також типи, форми та тривалість навчання, компоненти програми та їх рівень складності.

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