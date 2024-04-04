Дніпропетровський коледж спорту отримає допомогу від Відділення НОК та спортивних федерацій після ракетної атаки

Відділення НОК України в Дніпропетровській області під керівництвом Михайла Кошляка допоможе відновити роботу Дніпропетровського фахового коледжу спорту, що постраждав від обстрілу РФ 2 квітня. Свого часу у ДФКС навчалися такі відомі українські олімпійці, як Ярослава Магучіх, Анна Рижикова, Денис Кесіль та інші провідні спортсмени.

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Таке рішення було прийнято в ході чергового засідання Виконкому.

Зокрема, відділення НОК України в Дніпропетровській області виділило допомогу для відновлення навчального закладу. Також вирішили долучитись обласні федерації боксу й дзюдо (президенти федерацій Владислав Біндер та Григорій Король) та Національна федерація змішаних єдиноборств ММА України (президент Сергій Самойленко).

"Сьогодні пройшло засідання Відділення НОК у Дніпропетровській області, ня якому ми підвели підсумки кварталу та виробили нову стратегію на подальшу роботу. А також виділили посильну допомогу Дніпропетровському коледжу, який вчора постраждав від ворожого нальоту. Дуже вдячні українським військовим, керівництву області та країни за те, що захищають нас. Я також вдячний керівникам федерацій, які відгукнулись і запропонували допомогу у відбудові ДФКС", - заявив голова Відділення НОК на Дніпропетровщині Михайло Кошляк.

Крім цього, на засіданні Виконком прийняв ще декілька важливих рішень:

- затверджено кандидатури кращих спортсменів та тренерів у січні, лютому та березні цього року, погоджено пам’ятний знак, який їм вручатимуть;

- ухвалено надання допомоги команді з волейболу сидячі;

- продовжиться здійснення контролю над заняттями плаванням ветеранів війни з вадами здоров'я, додатково їх запросять для тренувань на бази Обласної школи вищої спортивної майстерності та Федерації дзюдо;

- найближчої п'ятниці олімпійці відвідають лікарню ім. Мечникова, після чого проведуть благодійну екологічну акцію "Посади дерево перемоги і миру". Завершиться все традиційним легкоатлетичним забігом.