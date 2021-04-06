Цена криптовалюты Binance Coin взлетела до нового максимума

6 апреля 2021 года токен BNB криптовалютной биржи Binance установил новый максимум на отметке $400.

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Согласно данным CoinGecko, по состоянию на 20:30 по киевскому времени, стоимость BNB составляет около $392,07. При этом, капитализация криптовалютного актива составляет $60,506 млрд.

Комментируя рост цены Binance Coin, глава Binance Чанпэн Чжао отметил в Twitter, что капитализация Ethereum всего в четыре раза больше, чем у BNB.

В свою очередь, журналист Колин Ву подчеркнул, что дневной объем транзакций в Binance Smart Chain превысил 3,9 млн — более 300% от сети Ethereum.

По информации ForkLog, в январе 2021 года Binance сожгла 3 619 888 BNB, что в фиатном эквиваленте составило $165,8 млн.

Предыдущий рекорд был установлен в октябре — биржа вывела из обращения 2 253 888 BNB.

В феврале цена BNB впервые превысила отметку в $100. На тот момент токен занимал седьмую строчку в рейтинге крупнейших криптоактивов по капитализации с показателем $15,2 млрд.

Напомним, в начале февраля капитализация рынка криптовалют достигла $1,175 трлн. На тот момент более половины всего объема цифровых активов составлял биткойн — $700 млрд. За ним расположились Ethereum, Tether, XRP и Polkadot.