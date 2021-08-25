Политика и экономика 1 час назад

Минфин обещает законопроект о косвенном определении доходов украинцев до конца 2021 года

"Для меня это нормальная история, когда налоговая может оценить прирост состояния кого бы то ни было", — отметил министр

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство финансов начало разработку законопроекта о косвенных методах определения доходов, который может быть представлен до конца текущего года. Об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр финансов Сергей Марченко.

"О косвенных методах мы пока что не говорим, поскольку только начали разрабатывать законопроект", — сказал чиновник, однако добавил, что документ может появиться уже в 2021 году.

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Министр отметил, что хотя практика косвенного определения доходов является дискуссионной, в Минфине видят ее нормальной и требующей применения.

"Мы сторонники именно этой модели. Это вопрос дискуссионный. Многие не поддерживают косвенные методы определения доходов, боятся фискального давления, еще чего-то. Для меня это нормальная история, когда налоговая может оценить после декларирования прирост состояния кого бы то ни было", — сказал Марченко.

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Он также добавил, что введение косвенных методов выявления доходов было основным условием Международного валютного фонда при требовании введения системы добровольного декларирования доходов.

"Да, у МВФ были замечания, в частности, относительно порядка применения. Основное условие МВФ — применение косвенных методов контроля", — отметил чиновник.

Напомним, что ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Кабинет министров готовит законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля.

Отметим, что 17 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о налоговой амнистии, то есть об однократном добровольном декларировании физическими лицами принадлежащих им активах и уплате одноразового сбора в бюджет, который Рада приняла 15 июня.

Источник фото: Depositphotos

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