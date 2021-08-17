Взятка или публичная война: как в Украине бизнес решает проблему блокировки НДС-накладных

Несмотря на введение в Украине должности бизнес-омбудсмана и попытки наладить систему возмещения НДС, скандалы с блокированием налоговой накладных предприятий не утихают. На этот раз возмущенные предприниматели обвинили в необоснованных блокировках НДС-накладных налоговую Черновицкой области, возглавляемую Виталием Шпаком.

12 июня этого года бизнесмен из Черновцов Андрей Георгиян и его юрист Николай Лазоряк опубликовали в социальной сети Facebook видео, в котором обвинили Главное управление Государственной налоговой службы в Черновицкой области в том, что они безосновательно и очень часто по надуманным поводам блокируют НДС-накладные их компании.

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По их словам, все делается для того, чтобы сделать работу бизнеса как можно более некомфортной и вынудить таким образом предпринимателей идти и договариваться с руководством налоговой.

Delo.ua разбиралось в этой истории и выясняло, как на эти заявления отреагировало государство, насколько частой на сегодня остается проблема блокирования НДС-накладных налоговыми органами и к кому обращаться, если ваше предприятие внесли в список рисковых и блокируют его работу.

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В Украине с момента становления рыночных отношений причиной непростых отношений бизнеса и налоговой стало именно советское наследие государственных органов. В годы СССР населению, а тем более госслужащим, государственной пропагандой насаждалась мысль, что занятие бизнесом крайне неэтично, а то и преступно.

Спустя 30 лет обретения Украиной независимости в органах госуправления мало что поменялось, а старые управленческие парадигмы остаются основой мышления многих сегодняшних чиновников, из-за чего между контролирующими органами и бизнесом продолжают выстраиваться неприязненные отношения.

А именно в неприязненных, а не доверительных отношениях, намного легче выстраивать коррупционную составляющую: создавать бизнесу условия, вынуждающие его идти на договоренности вне закона.

С 2014 года в Украине наметился курс на либерализацию: власти заявили, что планируют превратить налоговую в сервисную службу. Тогда же в Украине начал действовать офис бизнес-омбудсмена, который по сей день принимает и рассматривает жалобы бизнеса на злоупотребления со стороны контролирующих органов.

Но просто поставить над системой смотрителя и приемщика жалоб оказалось мало: в кризисный 2020 год бизнес начал жаловаться на то, что налоговики им безосновательно блокируют НДС-накладные, при этом часто даже не объясняя причин этих действий. Это лишало компании возможности законно возмещать НДС и заставляло бизнес фактически платить налоги дважды. Как выяснилось, проблема никуда не исчезла и сегодня.

"Лояльность налоговой стоит $3-4 тысячи в зависимости от бизнеса"

Мы обратились к черновицким предпринимателям за подробностями этой истории. Юрист и партнер юридической фирмы "Константа" Николай Лазоряк пояснил, что речь идет о взаимоотношениях налоговой и компании "Гуртовый склад" Андрея Георгияна.

Как уверяет Лазоряк, в Черновцах блокирование НДС-накладных по надуманным поводам встречается массово. Однако предприниматели часто боятся говорить о проблеме вслух, опасаясь ответных действий со стороны государственных органов. "Бизнес предпочитает договориться: платят деньги и проблем больше нет", — говорит юрист.

Лазоряк отмечает, что в случае "Гуртового склада" таких переговоров не было и суммы не озвучивались, однако в целом такса, по его словам, ни для кого не секрет.

"Их лояльность стоит 4-5 тысяч долларов в зависимости от оборота бизнеса. Некоторые имеют не совсем легальную часть доходов и платят, а большинство просто боятся публичности и не хотят говорить о проблеме, чтобы потом им не стало хуже", — рассказывает Лазоряк.

При этом он добавляет, что зачастую такие дела против налоговой успешно выигрываются в судах, просто судебные процессы занимают по полгода, да и еще нужно платить судебные издержки.

Андрей Георгиян пошел именно таким путем. На вопрос, почему же он предал дело огласке, а не решил вопрос с налоговой "полюбовно", бизнесмен отвечает, что это его внутренний мотив и что с другими государственными органами у его бизнеса никогда не было никаких проблем.

"Я не хотел давать взятку, а хотел публично об этом заявить. Будет что будет. Готов ко всем рискам и дальнейшим проблемам. Или к тому, что все будет хорошо, нас разблокируют, и мы продолжим работать", — отмечает Георгиян.

Пока же, по его словам, налоговая продолжает блокировать НДС-накладные его клиентов — некоторых из них он уже потерял.

"Бизнес работает в группе рисковых и не может регистрировать НДС-накладные, а мои клиенты не могут возместить НДС. В базе налоговой мы есть, но НДС нашим контрагентам не возмещают и НДС-накладные нам не регистрируют, пока мы это не обжалуем", — говорит Георгиян.

Некоторые клиенты относятся к такой ситуации с пониманием, а некоторые отказываются дальше работать с "Гуртовим складом" при том, что у оптовиков и так немного клиентов, да и фирма на рынке всего три года.

Что-то не нравится — жалуйтесь в полицию

Примерно так отвечают в любом государственном органе на просьбы ответить, что делать предпринимателям, чтобы не попадать под пресс налоговой.

В Государственной налоговой службе на запрос Delo.ua пообещали, что проанализируют и проверят все факты, приведенные в видеообращении черновицких предпринимателей. В случае, если проблема подтвердится со стороны налоговиков, в ведомстве пообещали принять "соответствующие управленческие меры" по отношению к руководству главного управления ГНС в Черновицкой области. Как следует из официального сайта ведомства, начальником черновицкой налоговой с 2020 года является Виталий Шпак, который на руководящих постах в этой региональной налоговой находится уже более пяти лет.

"В случае, если лицо владеет информацией о возможных фактах нарушения законодательства должностными лицами ГНС или субъектами хозяйствования, предлагаем эту информацию направлять в правоохранительные органы для дачи правовой оценки, поскольку наличие отдельных фактов может свидетельствовать о признаках уголовного преступления", — ответили в Государственной налоговой службе.

Комментировать же конкретный случай в Черновцах в налоговой отказались, сославшись на недопустимость разглашения коммерческой информации.

В Министерстве финансов же ответили, что заявление Николая Лазоряка не содержит конкретных фактов коррупционного преступления. Также там напомнили о презумпции невиновности, которая действует и в отношении должностных лиц, и, как и в налоговой, посоветовали предпринимателям писать письма правоохранителям.

"Обличитель может обратиться с заявлением или сообщением о коррупционном уголовном преступлении к любому органу досудебного расследования", — ответили в Минфине.

Там, правда, еще добавили, что система остановки регистрации налоговых накладных в Едином реестре построена и работает таким образом, что остановка регистрации налоговой накладной происходит в автоматическом режиме без вмешательства человека.

Добиться результата можно только в ручном режиме

Тем временем, данный случай заинтересовал главу комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниила Гетьманцева. В ответ на просьбу Delo.ua дать оценку истории с предприятием "Гуртовий склад", у Гетьманцева заявили, что намерены изучить, а по возможности и решить вопрос. Спустя несколько недель пришел ответ, что вопрос решен в пользу налогоплательщика.

"В результате отработки обращения в рамках действующего законодательства, получения указаний по обращению недостатков и предоставления соответствующих объяснений предприятие было выведено из разряда рисковых плательщиков, что позволит ему должным образом произвести необходимые действия по регистрации накладных", — ответили у нардепа и добавили, что в случае проблем бизнес может обращаться в его электронную приемную.

Николай Лазоряк подтвердил, что проблема "Гуртового склада" решилась, и добавил, что самое главное — это выведение предприятия из категории рисковых. А далее предприятие намерено все же заблокированные ранее накладные обжаловать в установленном законом порядке.

"Очень важно, что мы добились огласки дела. Но мы бы очень хотели, чтобы нас публично поддержали другие предприниматели. Потому что реально такая проблема есть, и бизнес несет от нее убытки. Если это будет массовое обращение, то эффект от обращения будет больше", — уверен Лазоряк.

"Раньше было еще хуже, сейчас полегче"

"Вопрос блокировки НДС-накладных сегодня является одним из наиболее популярных вопросов, с которым к нам обращается бизнес", — говорит заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая, добавляя, что при этом, согласно государственной статистике, блокируется всего 0,4% налоговых накладных.

По ее словам, обычно под признание предприятия рисковым и блокирование его НДС-накладных в Украине попадает небольшой бизнес, у которого нет большой истории существования.

С проблемой блокирования НДС-накладных Европейская Бизнес Ассоциация сталкивается стабильно раз в месяц.

"Раз в месяц я получаю просьбу от какой-то компании помочь наладить коммуникацию с налоговыми органами, чтобы выяснить причину блокирования НДС-накладных. Суммы могут быть значительными, из-за мелких сумм к нам за помощью не обращаются. Тем более, наши члены в основном крупные налогоплательщики", — рассказывает глава налогового и таможенного комитета ЕБА Наталья Артемчук.

Однако сегодня, говорит Наталья, с этой проблемой стало немного легче, раньше ситуация была еще хуже.

Пик обращений предприятий с жалобами на налоговую пришелся на 2017-2019 годы. "С тех пор электронную систему администрирования НДС удалось уже так настроить, чтобы безосновательных блокирований не было. С другой стороны, и компании уже лучше понимают, какую информацию им нужно направлять в налоговую, чтобы объяснить свои сделки", — говорит Артемчук.

Что делать, если налоговая заблокировала НДС-накладные?

Как мы уже выяснили, в частном порядке и в ручном режиме проблему решить можно.

Можно обратиться за помощью в Офис бизнес-омбудсмена. Как говорит Татьяна Короткая, в случае наличия у бизнеса фактов намеков на какие-либо неправомерные выгоды со стороны госслужащих, Совет бизнес-омбудсмена такие факты принимает и расследует. Что касается разблокировки НДС-накладных, то Офис проверяет все факты, разъясняет налоговой корректность их действий в том или ином случае, и в результате накладные могут быть разблокированы, говорит Татьяна, очень быстро.

Можно обратиться в Европейскую Бизнес Ассоциацию, где также выясняют, какую дополнительную информацию нужно предоставить предприятию для того, чтобы разблокировать накладные, и помогают бизнесу в коммуникации с налоговой.

Можно обратиться в электронную приемную главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниила Гетьманцева, вмешательство которого и помогло решить проблему черновицкого предприятия.

Как выяснилось, формальной причиной включения фирмы "Гуртовый склад" в категорию рисковых стало осуществление рисковых, по мнению налоговой, операций в 2020 году. И хотя сама фирма неоднократно пыталась обжаловать такое решение, налоговики реагировали на ее доводы отписками. Только после вмешательства народного депутата из провластной фракции налоговая пошла на попятную: фирме сообщили, что хотя в прошлом году у нее и были рисковые операции, этот год она "отработала правильно".

Также компании предложили устранить "мелкие недочеты" — повысить зарплату сотрудникам и более активно торговать продукцией, чтобы увеличить объем НДС. После этого предприятие вывели из категории рисковых.

Таким образом, только вынесение проблемы в публичную плоскость и привлечение к ее решению влиятельных лиц извне помогло повлиять на налоговую Черновицкой области без оплаты взяток или достижения других неправомерных договоренностей. То, что вчера было причиной для черновицких налоговиков, возглавляемых Виталием Шпаком, блокировать накладные предприятия, после придания этому огласки такой причиной быть резко перестало.

А вот как решают проблему блокирования НДС-накладных другие предприятия, не идущие на долгую и изнурительную борьбу с налоговиками, остается только догадываться.

