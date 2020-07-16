Общество 40 минут назад

Декларирование-2020: в Киеве насчитали более 3 тысяч миллионеров

В общей сложности, налогоплательщиков, получившие доход в более 1 млн грн, задекларировали около 40,4 млрд грн

Фото: Bituk.Media Фото: Bituk.Media
Фото: Bituk.Media

За первое полугодие 2020 года жители Киева подали 16 тысяч 132 декларации об имущественном состоянии и доходах с общей суммой задекларированного дохода в более 43,1 млрд грн.

Как сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы (ГНС) в городе Киеве, согласовано к уплате в бюджет более 1,3 млрд грн налога на доходы физических лиц и более 176,1 млн грн военного сбора.

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Доходы в более 1 млн грн задекларировали 3 тысячи 230 граждан. В общей сложности, они задекларировали около 40,4 млрд грн дохода и должны уплатить налога на доходы физических лиц в сумме почти 1,2 млрд грн и больше 159,8 млн грн военного сбора.

По данным ГНС, в ходе кампании "Декларирование-2020" около 58% всех деклараций об имущественном состоянии и доходах представили женщины. Наряду с этим, 62% мужчин лидируют среди категории плательщиков, получивших доход в более 1 млн грн.

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Самым молодым киевлянином среди тех, кто числится в этом году поданных декларациях об имущественном состоянии и доходах является 1-летний житель столицы, который задекларировал доход в виде наследства.

А самым пожилым декларантом, который задекларировал свои доходы, является 92-летний житель Киева.

Наибольшая сумма дохода, которая была задекларирована в этом году, составляет 7,5 млрд грн.

Напомним, в мае 2019 года количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн, составило 5 тысяч 143 человек.

Из них наибольшее количество миллионеров проживало в Киеве (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковской (339 человек), Днепропетровской (333 человека) областях.

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