Количество инвесторов в военные ОВГЗ среди населения и бизнеса за неделю существенно выросло

На прошлой неделе количество инвесторов в военные облигации (ОВГЗ) среди граждан и бизнеса увеличилось на 6 тыс. – до 89 тыс., тогда как неделей ранее рост составил 7 тыс., сообщила пресс-служба Нацбанка.

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По состоянию на понедельник, 13 июня, объем вложений украинских граждан и бизнеса в военные облигации достиг 8,8 млрд грн (прирост за неделю около 3 млн грн против 700 млн грн неделей ранее), $65 млн ($1,9 млн против $5,7 млн) и € 27,2 млн (€ 500 тыс. против € 100 тыс.).

В то же время объем вложений иностранных кредиторов за прошлую неделю увеличился на 21,7 млн грн – до 349,2 млн грн против 49,2 млн неделей ранее.

В целом Министерство финансов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину провело 45 аукционов по продаже военных облигаций и привлекло в госбюджет почти 79,7 млрд грн, около $214,8 млн и €228,8 млн.

Напомним, что на прошлой неделе, хоть и большинство инвесторов в ОВГЗ увеличилось, во вторник, 7 июня, Минфину удалось заимствовать на нужды армии через аукцион по продаже военных облигаций всего лишь 810 млн грн. В последний раз торги проходили только по гривневым ОВГЗ.