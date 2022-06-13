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Кількість інвесторів у військові ОВДП серед населення та бізнесу за тиждень суттєво зросла
Минулого тижня кількість інвесторів у військові облігації (ОВДП) серед громадян і бізнесу збільшилася на 6 тис. – до 89 тис., тоді як тижнем раніше зростання склало 7 тис., повідомила пресслужба Нацбанку.
Станом на понеділок, 13 червня, обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у військові облігації досяг 8,8 млрд грн (приріст за тиждень близько 3 млн грн проти 700 млн грн тижнем раніше), $65 млн ($1,9 млн проти $5,7 млн) та €27,2 млн (€500 тис. проти €100 тис.).
Водночас обсяг вкладень іноземних кредиторів за минулий тиждень збільшився на 21,7 млн грн – до 349,2 млн грн проти 49,2 млн тижнем раніше.
Загалом Міністерство фінансів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну провело 45 аукціонів з продажу військових облігацій та залучило до держбюджету майже 79,7 млрд грн, близько $214,8 млн та €228,8 млн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що минулого тижня, хоч і більшість інвесторів в ОВДП збільшилась, у вівторок, 7 червня, Мінфіну вдалося запозичити на потреби армії через аукціон з продажу військових облігацій усього лише 810 млн грн. Останнього разу торги проходили тільки по гривневих ОВДП.