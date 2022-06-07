Мінфін вирішив не покращувати дохідності військових облігацій. Запозичив мізер

У вівторок, 7 червня, Мінфіну вдалося запозичити на потреби армії через аукціон з продажу військових облігацій усього лише 810 млн грн, повідомила пресслужба міністерства. Цього разу торги проходили тільки по гривневих ОВДП. Запозичити по них Мінфін зміг стільки:

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облігації з погашенням за 3 місяці під 9,5% – 33 млн грн;

за 6 місяців під 10% – 765 млн грн;

за 1,5 року під 11,5% – 12 млн грн.

Таким чином своїм кредиторам після закінчення терміну держава буде винна орієнтовно 891 млн грн. Відразу звернемо увагу, що в міністерстві вирішили поки не підвищувати ставки по ОВДП вслід за підняттям облікової ставки НБУ з 10% до 25%, як цього очікують інвестори.

Підвищенням облікової ставки Нацбанк зробив більш привабливими інші гривневі інструменти інвестування. Тому Мінфін, аби зберегти попит на військові ОВДП, вимушений буде рано чи пізно покращувати їхню дохідність, відчуваючи гостру потребу у позиках.

Для порівняння, на минулому аукціоні (31 травня) Мінфіну вдалося залучити в еквіваленті 3,098 млрд грн. Вдалося це завдяки таким облігаціям з наступними ставками:

гривневі облігації на 2 місяці під 9,5% (вдалося запозичити 540 млн грн);

гривневі на 3 місяці під 9,5% (346 млн грн);

гривневі на 6 місяців під 10% (1,687 млрд грн);

гривневі на 1,5 року під 11,5% (61 млн грн);

доларові на 1 рік під 3,7% ($15,8 млн, або близько 642 млн грн).

Втім, і ці 3 млрд грн не зрівняються з тим, що міністерству вдалося через військові ОВДП запозичити на попередньому аукціоні 24 травня – аж 12,608 млрд грн. Щоправда, тоді міністерство пропонувало облігації не тільки в гривні й доларі, а й в євро.