Минфин решил не улучшать доходность военных облигаций. Заимствовал мизер

Во вторник, 7 июня, Минфину удалось заимствовать на нужды армии через аукцион по продаже военных облигаций всего 810 млн грн, сообщила прессслужба министерства. На этот раз торги проходили только по гривневым ОВГЗ. Заимствовать по ним Минфин смог столько:

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облигации с погашением за 3 месяца под 9,5% – 33 млн грн;

за 6 месяцев под 10% – 765 млн грн;

за 1,5 года под 11,5% – 12 млн грн.

Таким образом, своим кредиторам по истечении срока государство будет должно ориентировочно 891 млн грн. Сразу обратим внимание, что в министерстве решили пока не повышать ставки по ОВГЗ вслед за поднятием учетной ставки НБУ с 10% до 25%, как этого ожидают инвесторы.

Повышением учетной ставки Нацбанк сделал более привлекательными другие гривневые инструменты инвестирования. Поэтому Минфин, чтобы сохранить спрос на военные ОВГЗ, вынужден будет рано или поздно улучшать их доходность, испытывая острую потребность в займах.

Для сравнения, на прошедшем аукционе (31 мая) Минфину удалось привлечь в эквиваленте 3,098 млрд грн. Удалось это благодаря таким облигациям со следующими ставками:

гривневые облигации на 2 месяца под 9,5% (удалось перенять 540 млн грн);

гривневые на 3 месяца под 9,5% (346 млн грн);

гривневые на 6 месяцев под 10% (1,687 млрд грн);

гривневые на 1,5 года под 11,5% (61 млн грн);

долларовые на 1 год под 3,7% ($15,8 млн или около 642 млн грн).

Впрочем, и эти 3 млрд грн не сравнятся с тем, что министерству удалось из-за военных ОВГЗ позаимствовать на предыдущем аукционе 24 мая – аж 12,608 млрд грн.