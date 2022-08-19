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Украина просит ЕС отменить налогообложение для украинских беженцев

Украина просит ЕС отменить налогообложение для украинских беженцев
Кухарь после заседания Экономического штаба. Фото: Facebook Михаила Кухаря

Правительство Украины направило всем налоговым ведомствам и правительствам стран ЕС письма, в которых просит отменить налогообложение украинцев, въехавших на территорию Евросоюза после 24 февраля. Кабмин предлагает применить к беженцам из Украины модель "ковидного прецедента".

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Об этом сообщил член экономического штаба при Минэкономики Михаил Кухарь после заседания Экономического штаба.

"Ковидный прецедент" — это норма, введенная для людей, которые после отмены авиаперевозок весной 2020 года из-за пандемии коронавируса, остались не в странах своего налогового резидентства. К ним тогда не было применено "правило налогового резидентства 180 дней".

В свою очередь, правительство готовит изменения к соответствующим инструкциям Нацбанка и Госналоговой службы, чтобы позволить украинским физлицам-предпринимателям открывать счета в зарубежных банках.

По данным ООН, сейчас больше всего украинских беженцев в Европе получили статус временной защиты в Польше – 1 млн 274,1 тыс, Германии – 670 тыс, Чехии – 413 тыс, Италии – 150,3 тыс, Испании – 133,8 тыс, Болгарии – 129,4 тыс, Франции – 96,5 тыс, Словакии – 86,8 тыс и Австрии – 78,2 тыс.

Находясь за пределами страны более 183 дней, они могут быть признаны резидентами страны пребывания, в результате чего могут быть вынуждены платить налоги и в Украине, и в стране своего пребывания.

Европейская бизнес ассоциации (ЕБА) еще в начале июля обращалась в Минфин и Минсоцполитикb с просьбой решить этот вопрос.

Автор:
Вита Молодан