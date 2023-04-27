Естонія закриває більшість інформаційних пунктів для українських біженців

Більшість інфопунктів в Естонії, які приймали українських біженців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, планують закрити до кінця місяця. Про це повідомило видання Err.ee.

Департамент соціального страхування Естонії завершує роботу інфопункту для біженців на Талліннському автовокзалі 28 квітня. Українців прийматимуть до кінця травня на поромі Isabelle. Інфопункти у Тарту, Пярну та Йихві закриються 30 квітня.

За словами керівника відділу з кризового регулювання Департаменту соціального страхування Вадима Іванова, інфопункти прийому біженців були відкриті минулої весни, коли в країну в'їжджало в середньому понад п'ятсот біженців щодня.

"У пунктах прийомів біженці могли оперативно оформляли клопотання про тимчасовий захист, направляли за необхідності до місць тимчасового розміщення. Тепер до Естонії прибуває в рази менше біженців, які звертаються за статусом тимчасового захисту безпосередньо до бюро Департаменту поліції та прикордонної охорони, також вони все рідше потребують тимчасового розміщення, крім того, знизилася необхідність у роботі інфопунктів - минулого тижня, наприклад, їх відвідали всього 45 осіб, бувають і дні, коли не було жодного відвідувача, який потребував інформації, в основному, нас просять проконсультувати з питань послуг, які надаються місцевими самоврядуваннями та клопотаннями про тимчасовий захист", - пояснив причину закриття інформаційних пунктів Іванов.

В Департамент соціального страхування Естонії зазначили. в разі збільшення потоку біженців з України, умови роботи пунктів переглянуть.

Зазначимо, майже з самого початку повномасштабного вторгнення, Естонія спростила прийом українських біженців. З 9 березня громадяни України можуть подати клопотання щодо ВНП за один день. Згідно з документом, біженці з України можуть клопотати про надання тимчасового захисту у формі посвідки на рік. На осіб, що знаходяться під тимчасовим захистом, а також їх близьких родичів поширюються такі послуги, як розміщення та харчування, медичне страхування, їм надається право працювати в Естонії, дітям забезпечується доступ до дошкільної та основної освіти.

Нагадаємо, за даними Eurostat, на грудень 2022 року тимчасовим захистом в ЄС скористалися 3,8 мільйона людей. Протягом 2022 року 28 000 громадян України подали заявки на отримання притулку в країнах ЄС+ (27 країн ЄС + Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія). Також близько 13 мільйонів українців перетнули сухопутні кордони ЄС, близько 10 мільйонів скористалися прикордонними переходами для повернення в Україну.

Як стало відомо в квітні 2023 року, після ескалації війни з кінця лютого і до кінця 2022 року за захистом в Естонії звернулися 45 тис. українських біженців, з якими ФСБ Росії проводить роботу.

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