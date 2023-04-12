- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
ФСБ намагається вербувати українських біженців в Естонії
У щорічнику Поліції безпеки (Kaitsepolitsei, КаРо) зазначається, що після ескалації війни з кінця лютого і до кінця 2022 року за захистом в Естонії звернулися 45 тис. українських біженців, з якими ФСБ Росії проводить роботу.
Про це повідомляє ERR.
"З бесід з військовими біженцями чітко вимальовується активна діяльність ФСБ проти українців на території Росії та на окупованих територіях. Від фільтраційних таборів до допитів на прикордонних пунктах, українці перебувають під підвищеною увагою, і серед них виявляють ворожих і небезпечних для Росії осіб. Їх допитують, обшукують їхнє майно, переглядають їхні засоби зв'язку, інколи застосовують погрози та насильство", - ідеться в щорічнику.
За даними КаРо, до департаменту зверталися як військові біженці, так і громадяни Естонії, і це допомогло побачити масштаби спрямованої на Естонію діяльності російської розвідки з початку війни.Підписуйтесь на наш Telegram канал
ФСБ почала систематично опитувати людей, які регулярно відвідують Росію по роботі. Під час перетину кордону їх запитують про ставлення до Росії та проведеної проти України "спеціальної військової операції", а також про ймовірні переслідування росіян в Естонії. Агенти ФСБ знімають ці розмови на камеру відкрито або таємно, або ж на камеру на формі прикордонників, пише видання.
За оцінкою КаПо, у майбутньому така діяльність, імовірно, стане інтенсивнішою.
Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну ЄС вперше активував Директиву тимчасового захисту для прийому біженців з України, якою скористалися 3,8 млн громадян.