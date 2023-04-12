ФСБ намагається вербувати українських біженців в Естонії

У щорічнику Поліції безпеки (Kaitsepolitsei, КаРо) зазначається, що після ескалації війни з кінця лютого і до кінця 2022 року за захистом в Естонії звернулися 45 тис. українських біженців, з якими ФСБ Росії проводить роботу.

Про це повідомляє ERR.

"З бесід з військовими біженцями чітко вимальовується активна діяльність ФСБ проти українців на території Росії та на окупованих територіях. Від фільтраційних таборів до допитів на прикордонних пунктах, українці перебувають під підвищеною увагою, і серед них виявляють ворожих і небезпечних для Росії осіб. Їх допитують, обшукують їхнє майно, переглядають їхні засоби зв'язку, інколи застосовують погрози та насильство", - ідеться в щорічнику.

За даними КаРо, до департаменту зверталися як військові біженці, так і громадяни Естонії, і це допомогло побачити масштаби спрямованої на Естонію діяльності російської розвідки з початку війни.

ФСБ почала систематично опитувати людей, які регулярно відвідують Росію по роботі. Під час перетину кордону їх запитують про ставлення до Росії та проведеної проти України "спеціальної військової операції", а також про ймовірні переслідування росіян в Естонії. Агенти ФСБ знімають ці розмови на камеру відкрито або таємно, або ж на камеру на формі прикордонників, пише видання.

За оцінкою КаПо, у майбутньому така діяльність, імовірно, стане інтенсивнішою.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну ЄС вперше активував Директиву тимчасового захисту для прийому біженців з України, якою скористалися 3,8 млн громадян.