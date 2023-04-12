ФСБ пытается вербовать украинских беженцев в Эстонии

В ежегоднике Полиции безопасности (Kaitsepolitsei, КаРо) отмечается, что после эскалации войны с конца февраля и до конца 2022 года за защитой в Эстонии обратилось 45 тыс. украинских беженцев, с которыми ФСБ России проводит работу.

Об этом сообщает ERR.

"Из бесед с военными беженцами четко вырисовывается активная деятельность ФСБ против украинцев на территории России и на оккупированных территориях. От фильтрационных лагерей до допросов на пограничных пунктах, украинцы находятся под повышенным вниманием, и среди них обнаруживают враждебных и опасных для России лиц. обыскивают их имущество, пересматривают их средства связи, иногда применяют угрозы и насилие", - говорится в ежегоднике.

По данным КаРо, в департамент обращались как военные беженцы, так и граждане Эстонии, и это помогло увидеть масштабы направленной на Эстонию деятельности российской разведки с начала войны.

ФСБ начала систематически опрашивать людей, регулярно посещающих Россию по работе. Во время пересечения границы их спрашивают об отношении к России и проведенной против Украины "специальной военной операции", а также о возможных преследованиях россиян в Эстонии. Агенты ФСБ снимают эти разговоры на камеру открыто или тайно, или же на камеру на форме пограничников, пишет издание.

По оценке КаПо, в будущем такая деятельность, вероятно, станет более интенсивной.

Напомним, после вторжения России в Украину ЕС впервые активировал Директиву временной защиты для приема беженцев из Украины, которой воспользовались 3,8 млн граждан.