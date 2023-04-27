Эстония закрывает большинство информационных пунктов для украинских беженцев

Большинство инфопунктов в Эстонии, принимавших украинских беженцев после полномасштабного вторжения России в Украину, планируется закрыть до конца месяца. Об этом сообщило издание Err.ee.

Департамент социального страхования Эстонии завершает работу инфопункта для беженцев на Таллиннском автовокзале 28 апреля. Украинцев будут принимать до конца мая на пароме Isabelle. Инфопункты в Тарту, Пярну и Йихве закроются 30 апреля.

По словам руководителя отдела по кризисному регулированию Департамента социального страхования Вадима Иванова, инфопункты приема беженцев были открыты прошлой весной, когда в страну въезжало в среднем более пятисот беженцев ежедневно.

"В пунктах приемов беженцы могли оперативно оформлять ходатайство о временной защите, направляли при необходимости в места временного размещения. Теперь в Эстонию прибывает в разы меньше беженцев, которые обращаются за статусом временной защиты непосредственно в бюро Департамента полиции и пограничной охраны, также они все реже нуждаются временного размещения, кроме того, снизилась необходимость в работе инфопунктов - на прошлой неделе, например, их посетили всего 45 человек, бывают и дни, когда не было ни одного посетителя, нуждавшегося в информации, в основном, нас просят проконсультировать по вопросам услуг, предоставляемых местными самоуправлениями и ходатайствами о временной защите", - объяснил причину закрытия информационных пунктов Иванов.

В Департаменте социального страхования Эстонии отметили. в случае увеличения потока беженцев из Украины, условия работы пунктов будут пересмотрены.

Отметим, что почти с самого начала полномасштабного вторжения, Эстония упростила прием украинских беженцев. С 9 марта граждане Украины могут подать ходатайство по ВНП за один день. Согласно документу, беженцы из Украины могут ходатайствовать о предоставлении временной защиты в форме вида на год. На лиц, находящихся под временной защитой, а также их близких родственников, распространяются такие услуги, как размещение и питание, медицинское страхование, им предоставляется право работать в Эстонии, детям обеспечивается доступ к дошкольному и основному образованию.

Напомним, по данным Eurostat, на декабрь 2022 года временной защитой в ЕС воспользовались 3,8 миллиона человек. В 2022 году 28 000 граждан Украины подали заявки на получение убежища в странах ЕС+ (27 стран ЕС + Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Также около 13 миллионов украинцев пересекли сухопутные границы ЕС, около 10 миллионов воспользовались пограничными переходами для возвращения в Украину.

Как стало известно в апреле 2023 года, после эскалации войны с конца февраля и до конца 2022 года за защитой в Эстонии обратилось 45 тыс. украинских беженцев, с которыми ФСБ России проводит работу.

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