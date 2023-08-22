В Раде предлагают автоматизировать предоставление статуса участника боевых действий

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9637 о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты по упорядочению процедуры предоставления статусов (их категорий) ветеранам. Документ предусматривает, что военные получат статус участника боевых действий автоматически.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Если нардепы примут законопроект в нынешней редакции, то в Украине будут введены следующие изменения:

создадут Единый реестр военных;

автоматическое предоставление статуса убд, если человек хоть раз получал боевые выплаты;

возможность сгенерировать электронное удостоверение военного в "Дії";

введение статуса защитника и защитницы Украины.

Авторы документа ожидают, что в случае его принятия нормы закона упростят процедуру получения статуса участника боевых действий и защитника или защитницы Украины.

Это практически можно будет сделать без привлечения военнослужащего, а на основе информационных обменов между Единым государственным реестром военнослужащих и Единым государственным реестром ветеранов войны.

Военные, принимающие участие в боевых действиях, смогут выбирать между двумя статусами: убд и защитник или защитница Украины.