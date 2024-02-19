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Канистерапия как действенный метод психологической реабилитации: для кого подходит и как это работает

Канистерапия не только помогает преодолеть стресс и депрессию, но и способствует развитию эмпатии, самовосприятию и развитию социальных навыков. В этом материале хочу рассказать о том, как собаки-терапевты могут влиять на психологическую реабилитацию.

В современном мире, где стресс, психологические вызовы и эмоциональные потрясения стали неотделимой частью нашей жизни, вопрос ментального здоровья становится очень актуальным. Эта потребность приобретает еще больший вес в условиях общемировых турбулентностей и войны, в состоянии которой мы живем уже второй год. Одним из приобретающих популярность методов психологической реабилитации является канистерапия.

Научные исследования подтвердили, что взаимодействие с собаками оказывает значительное влияние на биохимические процессы в организме человека. Известно, что игра с собаками способствует повышению уровня серотонина и дофамина, нейротрансмиттеров, отвечающих за возникновение положительных чувств. Кроме того, упражнения и активности с собаками снижают уровень кортизола (так называемого гормона стресса) и стимулируют выработку эндорфинов (так называемых гормонов счастья), являющихся естественными антидепрессантами.

Для кого подходит канистотерапия и как это работает?

Канистерапия является мощным и эффективным инструментом для решения различных психологических проблем и расстройств. Она оказывается особенно полезна для адаптации и реабилитации детей с особенностями развития, а также с расстройствами аутического спектра (РАС), ДЦП и синдромом нарушения активности и внимания (СПАУ). Также этот метод помогает людям, пережившим травматические события, включая тех, кто сталкивается с проявлениями посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Важно отметить, что для преодоления тяжелых расстройств, таких как ПТСР, канистерапии недостаточно. Однако ее действительно применяют и рекомендуют как дополнительную терапию, которая действительно помогает в процессе лечения. Канистерапия оказывается особенно эффективной в случаях, когда из-за пережитых травматических событий у человека возникают признаки страха и неконтактности со специалистами и обществом.

Собака-терапевт выступает как посредник между человеком и специалистом. Взаимодействие с животным, будь то поглаживание, игра или просто прогулка, способствует выделению гормона счастья — дофамина и снижению уровня кортизола — гормона стресса. Физическая расслабленность ведет к психической и эмоциональной разгрузке. Люди, которые взаимодействуют с собаками, чувствуют себя более спокойно и безопасно, чувствуют свою принадлежность к группе. Открывается новый уровень коммуникации — сперва с собакой, потом с участниками группы, а со временем и с другими людьми.

Канистерапия способствует снижению стресса и психологической реабилитации благодаря воздействию на гормональный баланс организма. Когда человек напряжен, его мозг и нервная система находятся в состоянии высокой активности, что может приводить к нежеланию общаться. В результате человек может замкнуться в себе и усилить негативное влияние на собственное психическое здоровье. Уменьшение уровня стресса оказывает непосредственное влияние на способность воспринимать и обрабатывать информацию. В то же время, улучшение этой способности делает общение со специалистом более эффективным, что особенно важно в контексте работы над психологической травмой.

Однако важно учитывать, что канистерапия не подходит для людей с аллергией, тех, кто не любит собак или испытывает определенную неприязнь к животным.

Канистерапия и реабилитация военных

Наши военные сталкиваются со стрессом и его последствиями, как на службе, так и после нее. Посттравматическое стрессовое расстройство или сложности в адаптации к гражданской жизни — лишь самые распространенные многочисленные психологические и эмоциональные вызовы, которые могут возникать перед ветеранами. Канистерапия может способствовать возвращению к привычной жизни.

Военные, которые сталкиваются с психологическими и физическими травмами, часто испытывают трудности с расслаблением нервной системы и снижением уровня эмоционального напряжения. Также им бывает сложно открыться для общения со специалистами или даже своими собратьями. Контакт с собакой-терапевтом в этом случае оказывает положительное влияние в процессе психологической реабилитации . В случаях, когда военные нуждаются в физической реабилитации, собаки становятся отличными партнерами в процессе выполнения физических упражнений, даже тех, которые могут вызвать боль. Это помогает военным пересилить физический дискомфорт и верить в свои силы.

Канистерапия является действенным способом борьбы со стрессом как во время службы в армии, так и после возвращения к гражданской жизни. Мы часто наблюдаем случаи, когда герои на позициях спасали и приручали животных, оказывая психологическую поддержку. Это их личная местная терапия. Взаимодействие с этими животными может быть благоприятным не только для военных, но и для самих животных, которые в зоне боевых действий, как правило, также пережили травматический опыт. Военные и животные вместе преодолевают трудности и поддерживают друг друга.

Канистерапия всегда является дополнительным и вспомогательным методом психологической реабилитации, которую мы предоставляем в киевском центре канистотерапии InNikos при поддержке Royal Canin Foudation. Важно понимать, что собака выступает только в роли психологического партнера, а не заменяет специалиста, такого как психолог, реабилитолог, физиотерапевт, логопед и т.д.

Канистерапия существенно помогает во время психологической реабилитации, но это лишь один из элементов процесса восстановления. Необходимо различать собак-ассистентов, специально обученных для выполнения определенных задач, и собак-терапевтов, способствующих психологическому исцелению. Канистерапия может быть полезна, но всегда как элемент комплексной психологической поддержки и лечения.

Необходимо заметить, что каждый случай уникален, и результаты канистеропии могут проявляться различными способами и за разное время. Однако она всегда положительно влияет на процесс психологической реабилитации, помогая людям преодолеть трудности и найти свой путь к исцелению.