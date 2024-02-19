Каністерапія як дієвий метод психологічної реабілітації: для кого підходить та як це працює

Каністерапія не лише допомагає подолати стрес та депресію, але й сприяє розвитку емпатії, самосприйняття та розвитку соціальних навичок. В цьому матеріалі хочу розповісти про те, як саме собаки-терапевти можуть впливати на психологічну реабілітацію.

У сучасному світі, де стрес, психологічні виклики та емоційні потрясіння стали невіддільною частиною нашого життя, питання ментального здоров’я стає дуже актуальним. Ця потреба набуває ще більшої ваги в умовах загальносвітових турбулентностей і війни, у стані якої ми живемо вже другий рік. Одним з методів психологічної реабілітації, який набуває популярності, є каністерапія.

Наукові дослідження підтвердили, що взаємодія з собаками має значний вплив на біохімічні процеси в організмі людини. Відомо, що гра з собаками сприяє підвищенню рівня серотоніну та дофаміну, нейротрансмітерів, які відповідають за виникнення позитивних почуттів. Крім того, вправи та активності з собаками знижують рівень кортизолу (так званого гормону стресу) та стимулюють вироблення ендорфінів (так званих гормонів щастя), які є природними антидепресантами.

Для кого підходить каністерапія та як це працює?

Каністерапія є потужним і ефективним інструментом для розв'язання різних психологічних проблем і розладів. Вона виявляється особливо корисною для адаптації та реабілітації дітей з особливостями розвитку, а також з розладами аутичного спектра (РАС), ДЦП та синдромом порушення активності та уваги (СПАУ). Також цей метод допомагає людям, які пережили травматичні події, включаючи тих, хто стикається з проявами посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Важливо відзначити, що для подолання важких розладів, як от ПТСР, каністерапії недостатньо. Проте, її дійсно застосовують та рекомендують як додаткову терапію, що дійсно допомагає у процесі лікування. Каністерапія виявляється особливо ефективною у випадках, коли через пережиті травматичні події, у людини виникають ознаки страху та неконтактності зі спеціалістами та суспільством.

Собака-терапевт виступає як посередник між людиною та фахівцем. Взаємодія з твариною, будь то погладжування, гра чи просто прогулянка сприяє виділенню гормону щастя — дофаміну, та зниженню рівня кортизолу — гормону стресу. Фізична розслабленість веде до психічного та емоційного розвантаження. Люди, які взаємодіють з собаками, почувають себе спокійніше та безпечніше, відчувають свою належність до групи. Відкривається новий рівень комунікації — спершу з собакою, потім з учасниками групи, а з часом і з іншими людьми.

Каністерапія сприяє зниженню стресу та психологічній реабілітації завдяки впливу на гормональний баланс організму. Коли людина напружена, її мозок та нервова система перебувають в стані високої активності, що може призводити до небажання спілкуватись. У результаті, людина може замкнутися в собі та посилити негативний вплив на власне психічне здоров'я. Зменшення рівня стресу має безпосередній вплив на здатність сприймати та обробляти інформацію. Водночас покращення цієї здатності робить спілкування з фахівцем більш ефективним, що особливо важливо в контексті роботи над психологічною травмою.

Проте важливо враховувати, що каністерапія не підходить для людей з алергією, тих, хто не любить собак, або відчуває певну неприязнь до тварин.

Каністерапія та реабілітація військових

Наші військові стикаються зі стресом та його наслідками, як на службі, так і після неї. Посттравматичний стресовий розлад або складнощі в адаптації до цивільного життя — лише найрозповсюдженіші з численних психологічних та емоційних викликів які можуть виникати перед ветеранами. Каністерапія може посприяти поверненню до звичного життя.

Військові, які стикаються з психологічними та фізичними травмами, часто мають труднощі із розслабленням нервової системи та зниженням рівня емоційного напруження. Також, їм буває складно відкритися для спілкування зі спеціалістами чи навіть своїми побратимами. Контакт із собакою-терапевтом у цьому випадку має позитивний вплив у процесі психологічної реабілітації. У випадках, коли військові потребують фізичної реабілітації, собаки стають чудовими партнерами у процесі виконання фізичних вправ, навіть тих, які можуть викликати біль. Це допомагає військовим пересилити фізичний дискомфорт та відновити віру у свої сили.

Каністерапія є дієвим способом боротьби зі стресом як під час служби в армії, так і після повернення до цивільного життя. Ми часто спостерігаємо випадки, коли герої на позиціях рятували та приручали тварин, надаючи їм психологічну підтримку. Це їх особиста місцева терапія. Взаємодія з цими тваринами може бути сприятливою не лише для військових, а й для самих тварин, які, у зоні бойових дій, як правило також пережили травматичний досвід. Військові та тварини разом долають труднощі та підтримують один одного.

Каністерапія завжди є додатковим та допоміжним методом психологічної реабілітації, яку ми надаємо у київському центрі каністерапії InNikos за підтримки Royal Canin Foudation. Важливо розуміти, що собака виступає лише у ролі психологічного партнера, а не замінює спеціаліста, такого як психолог, реабілітолог, фізіотерапевт, логопед тощо.

Каністерапія суттєво допомагає під час психологічної реабілітації, але це лише один з елементів процесу відновлення. Необхідно розрізняти собак-асистентів, спеціально навчених для виконання певних завдань, і собак-терапевтів, які сприяють психологічному зціленню. Каністерапія може бути корисною, але завжди як елемент комплексної психологічної підтримки та лікування.

Необхідно зауважити, що кожен випадок є унікальним, і результати каністерапії можуть виявлятися у різний спосіб та за різний час. Проте, вона завжди позитивно впливає на процес психологічної реабілітації, допомагаючи людям подолати труднощі та знайти свій шлях до зцілення.