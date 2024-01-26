Тепер тварин можна брати в укриття: МВС скасувало заборону

Відтепер під час тривоги брати домашніх улюбленців до об’єктів цивільного захисту можна за умови, якщо власники тварин забезпечать безпеку оточуючих та майна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Зазначається, що 10 січня 2024 року було внесено зміни до наказу №18 "Про внесення змін до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту". Їх опубліковано в Офіційному віснику України.

"Відтепер під час тривоги брати домашніх улюбленців до об’єктів цивільного захисту можна за умови, якщо власники тварин забезпечать безпеку оточуючих та майна", - підкреслили в МВС.

Наказ також містить доповнення, в якому зазначено, що люди, які приходять в бомбосховища з тваринами, повинні розміщуватися в окремих приміщеннях чи відокремлених місцях.

Людина, яка привела тварину, має постійно за нею наглядати та дбати про безпеку інших людей, майна та самої тварини, а також дотримуватися санітарних норм.

Крім того, домашні тварини, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, мають бути на повідку.

Також собаки, породи яких належать до переліку небезпечних, обов’язково мають бути у намордниках.

У Києві дітей не пустили до укриття через собаку

Як повідомила громадська організація із захисту тварин UAnimals, її юристи у грудні звернулись до керівництва МВС із пропозицією змінити й оновити наказ від 2018 року із застарілою нормою. Тоді установа запевнила, що почала працювати над вирішенням проблеми.

"Ви могли чути історію про дітей, яких не пустили у сховище із маленькою собакою і над їхніми головами вибухнула ракета. На жаль, таких ситуацій тисячі", - зауважили в UAnimals.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва двох дітей не пустили до укриття під час повітряної тривоги, бо вони були з собакою. Охоронець просив залишити пса надворі

"Подія сталася 14 грудня під час повітряної тривоги, приблизно о 15:30. Тоді брат із сестрою, 2011 і 2012 року народження, прямували до укриття однієї зі столичних шкіл Святошинського району, в якій вони навчаються. Однак охоронець не пустив їх до бомбосховища навчального закладу. Чоловік заборонив заходити до приміщення через те, що малеча була з домашнім улюбленцем – собакою породи мальтіпу", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Тоді слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці.