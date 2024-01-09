Цьогоріч для модернізації сховищ у держбюджеті закладено 2,5 млрд гривень

Наразі в Україні шкільні укриття є у 88% шкіл та забезпечують безпеку 93% учнів і вчителів, але в 2024 році цей показник має бути доведеним до 100%. Також планується модернізувати ті укриття, які потребують оновлення. Для цього з держбюджету виділено 2,5 млрд грн.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Мета — довести цей показник практично до 100%. А також модернізувати сховища, які потребують оновлення. Для цього в держбюджеті закладено 2,5 млрд грн. Будемо контролювати їх ефективне використання місцевою владою", — наголосив Шмигаль.

За його словами, загалом у фонд захисних споруд цивільного захисту входить 60,5 тис. укриттів. Згідно з вимогами, кожне укриття має бути інклюзивним, безпечним, комфортним та знаходитися в зоні пішохідної доступності.

Нова концепція безпеки в закладах освіти

Шмигаль додав, що в українських школах вже формується Служба освітньої безпеки і призначено 500 навчених офіцерів поліції, які весною заступлять на службу.

Це один із заходів комплексної концепції безпеки закладів освіти, яка передбачає безпечне підвезення учнів, пожежну та техногенну безпеку, систему раннього попередження та евакуації, чіткий алгоритм дій у разі виникнення небезпечних ситуацій.

Нагадаємо, 7 грудня Міністерство внутрішніх справ оголосило про початок впровадження програм та заходів, спрямованих на створення безпечного освітнього середовища для всіх дітей. Вирішено запровадити у навчальних закладах країни спеціальних працівників поліції, які будуть відповідати за безпеку дітей.

Також додамо, що війна в країні значною мірою вплинула на можливість дітей отримувати якісну освіту. Часто діти змушені кілька годин проводити у сховищах через загрози обстрілу, тому 30 листопада Міністерство освіти й науки України підписало меморандум з ЮНІСЕФ щодо створення нових стандартів для укриттів у школах і дитячих садочках.