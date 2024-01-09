В этом году для модернизации укрытий в госбюджете заложено 2,5 млрд. гривен

Сейчас в Украине школьные укрытия имеются в 88% школ и обеспечивают безопасность 93% учащихся и учителей, но в 2024 году этот показатель должен быть доведен до 100%. Также планируется модернизировать те укрытия, которые нуждаются в обновлении. Для этого из госбюджета выделено 2,5 млрд. грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Цель — довести этот показатель практически до 100%. А также модернизировать хранилища, нуждающиеся в обновлении. Для этого в госбюджете заложено 2,5 млрд грн. Будем контролировать их эффективное использование местными властями", — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входит 60,5 тыс. укрытий. Согласно требованиям, каждое укрытие должно быть инклюзивно, безопасно, комфортно и находиться в зоне пешеходной доступности.

Новая концепция безопасности в учебных заведениях

Шмыгаль добавил, что в украинских школах уже формируется Служба образовательной безопасности и назначены 500 обученных офицеров полиции, которые весной заступят на службу.

Это одна из мер комплексной концепции безопасности учебных заведений, которая предусматривает безопасный подвоз учащихся, пожарную и техногенную безопасность, систему раннего предупреждения и эвакуации, четкий алгоритм действий в случае возникновения опасных ситуаций.

Напомним, 7 декабря Министерство внутренних дел объявило о начале внедрения программ и мер, направленных на создание безопасной образовательной среды для всех детей. Решено ввести в учебных заведениях страны специальных работников полиции, отвечающих за безопасность детей.

Также добавим, что война в стране значительно повлияла на возможность детей получать качественное образование. Часто дети вынуждены несколько часов проводить в хранилищах из-за угроз обстрела, поэтому 30 ноября Министерство образования и науки Украины подписало меморандум с ЮНИСЕФ по создание новых стандартов для укрытий в школах и детских садах.