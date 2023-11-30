В Украине создадут новые стандарты для строительства укрытий в школах и садах

30 ноября Министерство образования и науки Украины подписало меморандум с ЮНИСЕФ о создании новых стандартов для укрытий в школах и детских садах.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что меморандум предусматривает создание проектно-технической документации и дизайн-проектов для укрытий в учебных заведениях, которые будут использоваться для постройки новых укрытий в школах и детских садах в Украине.

Как подчеркнули в МОН, новые укрытия будут соответствовать государственным строительным нормам и будут созданы для максимального физиологического и психологического комфорта детей.

"Разработанная проектная документация будет в общем доступе для всех общин Украины и загружена в "Действие". Это позволит всем общинам сэкономить средства и существенно сократить сроки для начала строительства укрытий", - подчеркнули в МОН.

Кроме того, уже в 2024 году первые укрытия по новым стандартам обустроит Житомирский городской совет в учебных заведениях города. В дальнейшем проект масштабируется в пределах всей страны.

"В рамках подписанного меморандума будет разработана проектно-сметная документация для садиков на 100, 150, 200 и 250 человек проектной мощности и для школ на 200, 300, 500, 700 человек", - рассказали в ведомстве.

В МОН добавили, что эта инициатива является важным вкладом в обеспечение непрерывного образовательного процесса. Благодаря укрытиям, дети смогут продолжать получать качественное образование в комфортных и безопасных условиях.

Заметим, на обустройство безопасной образовательной среды из государственного бюджета уже было выделено более 1,5 млрд гривен. По состоянию на начало сентября в Украине работало около 13 тысяч школ, из них более 80% имеют укрытие.

Напомним, в поселке Коротичи под Харьковом строят первую в Украине подземную школу, которая способна выдержать прямое попадание ракеты С-300. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.