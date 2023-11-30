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В Україні створять нові стандарти для будівництва укриттів у школах та садочках
30 листопада Міністерство освіти й науки України підписало меморандум з ЮНІСЕФ щодо створення нових стандартів для укриттів у школах і дитячих садочках.
Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки України.
Зазначається, що меморандум передбачає створення проєктно-технічної документації та дизайн-проєктів для укриттів у закладах освіти, які будуть використовуватися для побудови нових укриттів у школах і дитячих садочках в Україні.
Як наголосили у МОН, нові укриття відповідатимуть державним будівельним нормам і будуть створені для максимального фізіологічного та психологічного комфорту дітей.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Розроблена проєктна документація буде в загальному доступі для всіх громад України й завантажена в застосунок "Дія". Це дозволить всім громадам зекономити кошти та суттєво скоротити терміни для початку будівництва укриттів", - підкреслили у МОН.
Крім того, вже у 2024 році перші укриття за новими стандартами облаштує Житомирська міська рада в закладах освіти міста. Надалі проєкт масштабують у межах усієї країни.
"У межах підписаного меморандуму буде розроблено проєктно-кошторисну документацію для садочків на 100, 150, 200 і 250 осіб проєктної потужності та для шкіл на 200, 300, 500, 700 осіб", - розповіли у відомстві.
У МОН додали, що ця ініціатива — важливий внесок у забезпечення безперервного освітнього процесу. Завдяки укриттям діти зможуть продовжувати здобувати якісну освіту в комфортних й безпечних умовах.
Зауважимо, на облаштування безпечного освітнього середовища з державного бюджету вже виділили понад 1,5 млрд гривень. Станом на початок серпня в Україні працювало майже 13 тисяч шкіл, з них понад 80% мають укриття.
Нагадаємо, у селищі Коротичі під Харковом будують першу в Україні підземну школу, яка здатна витримати пряме влучення ракети С-300. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.