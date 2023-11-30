В Україні створять нові стандарти для будівництва укриттів у школах та садочках

30 листопада Міністерство освіти й науки України підписало меморандум з ЮНІСЕФ щодо створення нових стандартів для укриттів у школах і дитячих садочках.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки України.

Зазначається, що меморандум передбачає створення проєктно-технічної документації та дизайн-проєктів для укриттів у закладах освіти, які будуть використовуватися для побудови нових укриттів у школах і дитячих садочках в Україні.

Як наголосили у МОН, нові укриття відповідатимуть державним будівельним нормам і будуть створені для максимального фізіологічного та психологічного комфорту дітей.

"Розроблена проєктна документація буде в загальному доступі для всіх громад України й завантажена в застосунок "Дія". Це дозволить всім громадам зекономити кошти та суттєво скоротити терміни для початку будівництва укриттів", - підкреслили у МОН.

Крім того, вже у 2024 році перші укриття за новими стандартами облаштує Житомирська міська рада в закладах освіти міста. Надалі проєкт масштабують у межах усієї країни.

"У межах підписаного меморандуму буде розроблено проєктно-кошторисну документацію для садочків на 100, 150, 200 і 250 осіб проєктної потужності та для шкіл на 200, 300, 500, 700 осіб", - розповіли у відомстві.

У МОН додали, що ця ініціатива — важливий внесок у забезпечення безперервного освітнього процесу. Завдяки укриттям діти зможуть продовжувати здобувати якісну освіту в комфортних й безпечних умовах.

Зауважимо, на облаштування безпечного освітнього середовища з державного бюджету вже виділили понад 1,5 млрд гривень. Станом на початок серпня в Україні працювало майже 13 тисяч шкіл, з них понад 80% мають укриття.

Нагадаємо, у селищі Коротичі під Харковом будують першу в Україні підземну школу, яка здатна витримати пряме влучення ракети С-300. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.