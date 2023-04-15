В Киеве во всех школах установят видеонаблюдение

Для контроля всех процессов, происходящих в школах Киева, в учебных заведениях и близлежащих территориях установят системы видеонаблюдения.

Об этом сообщил директор КО "Муниципальная охрана" Сергей Чернышев в эфире телеканала "Киев".

Он отметил, что видеонаблюдение будет установлено именно для контроля за прилегающей территорией вблизи школ. Камеры будут устанавливать также внутри учебного заведения при необходимости.

"В каждом учебном заведении Киева установлена кнопка тревожного реагирования. В случае срабатывания этой кнопки туда выезжают наши группы быстрого реагирования и разбираются в ситуации в случае необходимости. И в зависимости от ситуации, если, например, выявлено административное или уголовное правонарушение, вызывают наряд", – отметил Чернышев.

Устанавливать систему видеонаблюдения в каждом отдельном классе не планируют, камеры будут устанавливать в коридорах или в вестибюле.

"В случае какой-то ситуации в учебном заведении мы сможем еще на пути туда уже видеть картинку. Наш охранник, который находится там, в идеале тоже будет видеть картинку, контролировать периметр и внутри школы те процессы, которые происходят", — добавил чиновник.

Он также уточнил, что проект будут финансироваться из городского бюджета, поэтому с родителей деньги не планируют собирать. В то же время Чернышев не уточнил сроки реализации.

Недавно также стало известно, что более 450 столичных учебных заведений обеспечат усиленными мерами безопасности. В целом в Украине правительство одобрило Концепцию безопасности учебных заведений, которая предусматривает, в частности, изменение подходов к охране и пожарной безопасности.

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