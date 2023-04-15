В Києві у всіх школах встановлять відеонагляд

Для контролю усіх процесів, що відбуваються в школах Києва, в навчальних закладах та прилеглих територіях встановлять системи відеоспостереження.

Про це повідомив директор КО "Муніципальна охорона" Сергій Чернишев в ефірі телеканалу "Київ".

Він зазначив, що відеонагляд встановлять саме для контролю за прилеглою територією поблизу шкіл. Камери будуть встановлювати також всередині навчального закладу за необхідності.

"У кожному навчальному закладі Києва наразі встановлена кнопка тривожного реагування. У разі спрацювання цієї кнопки туди виїжджають наші групи швидкого реагування і розбираються у ситуації в разі потреби. І у залежності від ситуації, якщо, наприклад, виявлено адміністративне або кримінальне правопорушення, викликають наряд", — резюмував Чернишев.

Облаштовувати систему відеоспостереження в кожному окремому класі не планують, камери будуть встановлювати в коридорах чи вестибюлі.

"У випадку якоїсь ситуації у навчальному закладі ми матимемо змогу ще на шляху туди вже бачити картинку. Наш охоронець, який знаходиться там, в ідеалі теж буде бачити картинку, контролювати периметр і усередині школи ті процеси, які відбуваються", — додав посадовець.

Він також уточнив, що проєкт фінансуватимуть з міського бюджету, тому з батьків гроші не планують збирати. Водночас Чернишев не уточнив терміни реалізації.

Нещодавно також стало відомо, що понад 450 столичних закладів освіти забезпечать посиленими заходами безпеки. Загалом в Україні уряд схвалив Концепцію безпеки закладів освіти, що передбачає, зокрема, зміну підходів до охорони та пожежної безпеки.

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