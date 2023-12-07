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Во всех украинских школах появится охрана
Министерство внутренних дел объявило о начале внедрения программ и мер, направленных на создание безопасной образовательной среды для всех детей. Решено ввести в учебных заведениях страны специальных работников полиции, отвечающих за безопасность детей.
Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.
Согласно его заявлению, отбор специалистов для этой службы будет проводиться через конкурс, а избранные кандидаты пройдут тщательную проверку и медицинское освидетельствование.
После специализированного обучения полицейские должны быть готовы к различным ситуациям, которые могут возникать в детском обществе.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Отмечается, что важным этапом безопасности в школах усиление пропускного режима. Поэтому в каждом образовательном учреждении будут установлены металлоискатели и рамки для повышения уровня безопасности.
По словам Клименко, данная программа начнется уже в ближайшее время.
В настоящее время 70% учебных заведений Украины уже оборудованы тревожными кнопками и пользуются поддержкой полиции охраны.
В МВД добавили, что этот комплекс мер позволит обеспечить максимальный уровень безопасности для детей в учебных заведениях.
Также добавим, что война в стране в значительной степени повлияла на возможность детей получать качественное образование. Часто дети вынуждены несколько часов проводить в хранилищах из-за угроз обстрела, поэтому 30 ноября Министерство образования и науки Украины подписало меморандум с ЮНИСЕФ о создании новых стандартов для укрытий в школах и детских садах.