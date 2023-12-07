В усіх українських школах з'явиться охорона

Міністерство внутрішніх справ оголосило про початок впровадження програм та заходів, спрямованих на створення безпечного освітнього середовища для всіх дітей. Вирішено запровадити у навчальних закладах країни спеціальних працівників поліції, які будуть відповідати за безпеку дітей.

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Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Згідно із його заявою, відбір фахівців для цієї служби проводитиметься через конкурс, а обрані кандидати пройдуть ретельну перевірку та медичний огляд.

Після спеціалізованого навчання, поліцейські повинні бути готовими до різних ситуацій, які можуть виникати у дитячому суспільстві.

Зазначається, що важливим етапом безпеки у школах є посилення пропускного режиму. Тому, у кожному освітньому закладі буде встановлено металошукачі та рамки для підвищення рівня безпеки.

За словами Клименка, дана програма розпочнеться вже найближчим часом.

На даний момент, 70% навчальних закладів України вже обладнані тривожними кнопками та користуються підтримкою поліції охорони.

В МВС додали, що цей комплекс заходів дозволить забезпечити максимальний рівень безпеки для дітей у навчальних закладах.

Також додамо, що війна в країні значною мірою вплинула но можливість дітей отримувати якісну освіту. Часто діти змушені кілька годин проводити у сховищах через загрози обстрілу, тому 30 листопада Міністерство освіти й науки України підписало меморандум з ЮНІСЕФ щодо створення нових стандартів для укриттів у школах і дитячих садочках.