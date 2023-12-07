На обустройство укрытий в школах и детсадах выделяют 2,5 млрд грн

По состоянию на ноябрь этого года укрытиями обеспечены почти 80% заведений образования. В этом году правительство выделило в общей сложности 1,5 млрд грн субвенции на эти нужды, а в следующем году планируют потратить 2,5 млрд грн.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, безопасность в учебных заведениях обсудили на совещании в Правительстве.

"Основной вопрос — обеспечение школ и садов укрытиями. По данным ОВА, сооружениями гражданской защиты по состоянию на ноябрь этого года обеспечено почти 80% заведений. В этом году правительство выделило в общей сложности 1,5 млрд грн субвенции на эти нужды. В следующем году предусматриваем на укрытие 2,5 млрд грн", - отметил Шмигаль.

Он подчеркнул, что необходимо максимально обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения детей, прежде всего в прифронтовых областях, чтобы больше учеников могли учиться очно.

Кроме того, на совещании обсудили организацию безопасной среды в образовательных учреждениях.

"Охрана полицией, тревожная сигнализация, металлодетекторы и т.д. В этом году утвердили соответствующую Концепцию безопасности учебных заведений. Заслушали информацию МОН и ГСЧС о работе в этом направлении", - подчеркнул Шмигаль.

Он поручил МОН, Мининфраструктуре, Минфину совместно с ОВА обеспечить реализацию проектов строительства и реконструкции укрытий в учебных заведениях за счет соответствующей субвенции из госбюджета.

"А также МОН, МВД, другие центральные органы исполнительной власти и ОВА должны обеспечить дальнейшее выполнение мероприятий, предусмотренных Концепцией безопасности учебных заведений", - добавил Шмигаль.

Ранее Министерство образования и науки Украины подписало меморандум с ЮНИСЕФ о создании новых стандартов для укрытий в школах и детских садах.

Также в поселке Коротичи под Харьковом строят первую в Украине подземную школу, способную выдержать прямое попадание ракеты С-300. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.