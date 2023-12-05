Украинские школы получат Wi-Fi-роутеры и вебкамеры от CISCO

Благодаря проекту «Цифровые школы» 1600 Wi-Fi-роутеров и 1000 вебкамер получат школы в 23 областях Украины для обеспечения бесперебойного образовательного процесса.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерство образования Украины.

Отмечается, что проект Цифровые школы реализуется компанией CISCO совместно с Министерством образования и науки Украины и Министерством цифровой трансформации Украины в рамках меморандума о сотрудничестве в сфере инноваций и цифровизации.

"Один из фокусов стратегии трансформации образования — создать условия, в которых больше детей смогут учиться офлайн. Для этого в учебных заведениях должны быть оборудованы укрытия или бомбоубежища. При поддержке партнеров мы обеспечиваем их необходимой техникой и интернетом. 1600 Wi-Fi-роутеров и 1000 вебкамер от CISCO при содействии USAID позволит организовать образовательный процесс в школах. Чтобы дети продолжали безопасно учиться даже во время воздушных тревог", - подчеркнул вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что маршрутизаторы с точками доступа Wi-Fi установят в укрытиях школ, чтобы процесс образования продолжался даже во время тревог.

Вебкамеры подключают к школьным компьютерам для проведения онлайн-занятий.

В ближайшее время роутеры и вебкамеры получат десятки школ из 23 областей Украины.

Ранее Министерство образования и науки Украины подписало меморандум с ЮНИСЕФ о создании новых стандартов для укрытий в школах и детских садах.

Заметим, на обустройство безопасной образовательной среды из государственного бюджета уже было выделено более 1,5 млрд гривен. По состоянию на начало августа в Украине работало около 13 тысяч школ, из них более 80% имеют укрытие.