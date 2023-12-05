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Українські школи отримають Wi-Fi-роутери та вебкамери від CISCO
Завдяки проєкту «Цифрові школи» 1 600 Wi-Fi-роутерів та 1 000 вебкамер отримають школи у 23 областях України для забезпечення безперебійного освітнього процесу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти України.
Зазначається, що проєкт "Цифрові школи" реалізується компанією CISCO спільно з Міністерством освіти й науки України та Міністерством цифрової трансформації України в межах меморандуму про співпрацю у сфері інновацій та цифровізації.
"Один із фокусів стратегії трансформації освіти — створити умови, у яких якнайбільше дітей зможуть навчатися офлайн. Для цього в закладах освіти мають бути обладнані укриття чи бомбосховища. За підтримки партнерів ми забезпечуємо їх необхідною технікою та інтернетом. 1600 Wi-Fi-роутерів та 1000 вебкамер від CISCO за сприяння USAID дадуть змогу організувати освітній процес у школах. Щоб діти продовжували безпечно навчатися навіть під час повітряних тривог", - підкреслив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Зазначається, що маршрутизатори з точками доступу Wi-Fi установлять в укриттях шкіл, щоб освітній процес тривав навіть під час тривог.
Вебкамери під'єднають до шкільних комп’ютерів для проведення онлайн-занять.
Найближчим часом роутери та вебкамери отримають десятки шкіл з 23 областей України.
Раніше Міністерство освіти й науки України підписало меморандум з ЮНІСЕФ щодо створення нових стандартів для укриттів у школах і дитячих садочках.
Зауважимо, на облаштування безпечного освітнього середовища з державного бюджету вже виділили понад 1,5 млрд гривень. Станом на початок серпня в Україні працювало майже 13 тисяч шкіл, з них понад 80% мають укриття.