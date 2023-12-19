В "Дію" занесуть всі укриття і створять інтерактивну мапу

19 грудня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту. В результаті цього, інформація про наявність укриттів стане доступна у застосунку "Дія" у вигляді інтерактивної мапи.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у даній постанові розглянуті норми пішохідної доступності укриттів та їх чіткий облік державою, громадами та підприємствами.

Всі дані, які стосуватимуться укриттів будуть акумульовані в інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами.

Через "Дію" кожен українець зможе оцінити стан укриття, спрямувати скаргу або ж подати свою пропозицію.

Додамо, що цьогоріч уряд виділив загалом 1,5 млрд грн субвенції на облаштування укриттів, а наступного року планують витратити 2,5 млрд грн.

Нагадаємо, що 20 жовтня аналогічна система вже працює щодо "пунктів незламності". Тепер найближчий “Пункт незламності” можна знайти на мапі у застосунку "Дія". Він покаже всі "Пункти незламності" в радіусі 1,5 км.

У Мінцифри повідомили, що для того, щоб переглянути карту треба зайти у застосунок і натиснути "Послуги. Пункти незламності". Потім обрати свою область і завантажити карту. Застосунок покаже всі "Пункти незламності" в радіусі 1,5 км.

"Також ви зможете вибрати важливі для вас умови: пандус, інтернет, мобільний зв’язок, генератор тощо. Знаходьте пункт, який вам підходить, а карта прокладе найкоротший маршрут до нього", - йдеться в повідомленні.