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На United24 у березні зібрали понад 1 млрд грн благодійних внесків: з яких країн надходили кошти

рука, прапор України
Люди по всьому світу надають допомогу Україні. / Freepik

Фандрайзингова платформа United24 у березні зібрала 1 116 784 299 грн благодійних внесків. Люди з різних країн надсилають кошти для підтримки України. Найбільше грошей за минулий місяць надійшло з США — 64,2%. 

Про це інформує платформа United24.

Топ-20 країн, звідки надходили кошти:

  • США — 64,20%; 
  • Велика Британія — 4,82%; 
  • Німеччина — 4,58%; 
  • Канада — 4,43%; 
  • Франція — 2,2%; 
  • Швеція — 1,67%; 
  • Австралія — 1,55%; 
  • Нідерланди — 1,35%; 
  • Швейцарія — 1,32%; 
  • Данія — 1,04%; 
  • Фінляндія — 0,92%; 
  • Китай — 0,76%; 
  • Австрія — 0,67%; 
  • Норвегія — 0,63%; 
  • Італія — 0,56%; 
  • Бельгія — 0,54%; 
  • Ірландія — 0,49%; 
  • Іспанія — 0,47%; 
  • Чехія — 0,39%; 
  • Португалія — 0,36%; 
  • інші країни — 7,05%.

Минулого місяця завдяки донорам було зібрано на:

  • оборону —  856,62 млн грн; 
  • медичну допомогу — 206,56 млн грн; 
  • відбудову України — 22,87 млн грн; 
  • гуманітарне розмінування — 17,53 млн грн; 
  • освіту і науку — 13,19 млн грн.

Завдяки благодійним надходженням було закуплено орієнтовно 13 броньованих евакуаційних машин, які допомагають рятувати життя наших захисників у зоні бойових дій. Крім того придбали для військових 28 роботів-розміновувачів і 30 роботизованих наземних комплексів "Рись" і "Шабля".

Що відомо про United24

United24 — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни, яка об’єднала світ навколо підтримки нашої держави. Зібрані кошти надходять на рахунки Національного банку України та закріплені за профільними міністерствами.

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що уряд дозволив використовувати для оплати послуг з гуманітарного розмінування гроші, зібрані на рахунок Міністерства економіки через фандрейзингову платформу United24. 

Автор:
Тетяна Ковальчук