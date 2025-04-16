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На United24 у березні зібрали понад 1 млрд грн благодійних внесків: з яких країн надходили кошти
Фандрайзингова платформа United24 у березні зібрала 1 116 784 299 грн благодійних внесків. Люди з різних країн надсилають кошти для підтримки України. Найбільше грошей за минулий місяць надійшло з США — 64,2%.
Про це інформує платформа United24.
Топ-20 країн, звідки надходили кошти:
- США — 64,20%;
- Велика Британія — 4,82%;
- Німеччина — 4,58%;
- Канада — 4,43%;
- Франція — 2,2%;
- Швеція — 1,67%;
- Австралія — 1,55%;
- Нідерланди — 1,35%;
- Швейцарія — 1,32%;
- Данія — 1,04%;
- Фінляндія — 0,92%;
- Китай — 0,76%;
- Австрія — 0,67%;
- Норвегія — 0,63%;
- Італія — 0,56%;
- Бельгія — 0,54%;
- Ірландія — 0,49%;
- Іспанія — 0,47%;
- Чехія — 0,39%;
- Португалія — 0,36%;
- інші країни — 7,05%.
Минулого місяця завдяки донорам було зібрано на:
- оборону — 856,62 млн грн;
- медичну допомогу — 206,56 млн грн;
- відбудову України — 22,87 млн грн;
- гуманітарне розмінування — 17,53 млн грн;
- освіту і науку — 13,19 млн грн.
Завдяки благодійним надходженням було закуплено орієнтовно 13 броньованих евакуаційних машин, які допомагають рятувати життя наших захисників у зоні бойових дій. Крім того придбали для військових 28 роботів-розміновувачів і 30 роботизованих наземних комплексів "Рись" і "Шабля".
Що відомо про United24
United24 — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни, яка об’єднала світ навколо підтримки нашої держави. Зібрані кошти надходять на рахунки Національного банку України та закріплені за профільними міністерствами.
Нагадаємо, у березні повідомлялося, що уряд дозволив використовувати для оплати послуг з гуманітарного розмінування гроші, зібрані на рахунок Міністерства економіки через фандрейзингову платформу United24.