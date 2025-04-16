На United24 у березні зібрали понад 1 млрд грн благодійних внесків: з яких країн надходили кошти

Фандрайзингова платформа United24 у березні зібрала 1 116 784 299 грн благодійних внесків. Люди з різних країн надсилають кошти для підтримки України. Найбільше грошей за минулий місяць надійшло з США — 64,2%.

Про це інформує платформа United24.

Топ-20 країн, звідки надходили кошти:

США — 64,20%;

Велика Британія — 4,82%;

Німеччина — 4,58%;

Канада — 4,43%;

Франція — 2,2%;

Швеція — 1,67%;

Австралія — 1,55%;

Нідерланди — 1,35%;

Швейцарія — 1,32%;

Данія — 1,04%;

Фінляндія — 0,92%;

Китай — 0,76%;

Австрія — 0,67%;

Норвегія — 0,63%;

Італія — 0,56%;

Бельгія — 0,54%;

Ірландія — 0,49%;

Іспанія — 0,47%;

Чехія — 0,39%;

Португалія — 0,36%;

інші країни — 7,05%.

Минулого місяця завдяки донорам було зібрано на:

оборону — 856,62 млн грн;

медичну допомогу — 206,56 млн грн;

відбудову України — 22,87 млн грн;

гуманітарне розмінування — 17,53 млн грн;

освіту і науку — 13,19 млн грн.

Завдяки благодійним надходженням було закуплено орієнтовно 13 броньованих евакуаційних машин, які допомагають рятувати життя наших захисників у зоні бойових дій. Крім того придбали для військових 28 роботів-розміновувачів і 30 роботизованих наземних комплексів "Рись" і "Шабля".

Що відомо про United24

United24 — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни, яка об’єднала світ навколо підтримки нашої держави. Зібрані кошти надходять на рахунки Національного банку України та закріплені за профільними міністерствами.

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що уряд дозволив використовувати для оплати послуг з гуманітарного розмінування гроші, зібрані на рахунок Міністерства економіки через фандрейзингову платформу United24.