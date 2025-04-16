На United24 в марте собрали более 1 млрд грн благотворительных взносов: из каких стран поступали средства

Фандрайзинговая платформа United24 в марте собрала 1 116 784 299 грн благотворительных взносов. Люди из разных стран посылают средства для поддержки Украины. Больше денег за прошлый месяц поступило из США — 64,2%.

Об этом сообщает платформа United24.

Топ-20 стран, откуда поступали средства:

США — 64,20%;

Великобритания — 4,82%;

Германия — 4,58%;

Канада — 4,43%;

Франция — 2,2%;

Швеция — 1,67%;

Австралия — 1,55%;

Нидерланды – 1,35%;

Швейцария — 1,32%;

Дания — 1,04%;

Финляндия – 0,92%;

Китай — 0,76%;

Австрия — 0,67%;

Норвегия – 0,63%;

Италия — 0,56%;

Бельгия — 0,54%;

Ирландия – 0,49%;

Испания — 0,47%;

Чехия — 0,39%;

Португалия — 0,36%;

другие страны — 7,05%.

В прошлом месяце благодаря донорам было собрано на:

оборону 856,62 млн. грн;

медицинская помощь — 206,56 млн грн;

восстановление Украины — 22,87 млн грн;

гуманитарное разминирование — 17,53 млн грн;

образование и науку — 13,19 млн грн.

Благодаря благотворительным поступлениям было закуплено ориентировочно 13 бронированных эвакуационных машин, помогающих спасать жизнь наших защитников в зоне боевых действий. Кроме того, приобрели для военных 28 роботов-разминчиков и 30 роботизированных наземных комплексов "Рысь" и "Сабля".

Что известно о United24

United24 — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны, объединившей мир вокруг поддержки нашего государства. Собранные средства поступают на счета Национального банка Украины и закреплены за профильными министерствами.

Напомним, в марте сообщалось, что в ряд разрешил использовать для оплаты услуг по гуманитарному разминированию деньги, собранные на счет Министерства экономики через фандрейзинговую платформу United24.