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На United24 в марте собрали более 1 млрд грн благотворительных взносов: из каких стран поступали средства
Фандрайзинговая платформа United24 в марте собрала 1 116 784 299 грн благотворительных взносов. Люди из разных стран посылают средства для поддержки Украины. Больше денег за прошлый месяц поступило из США — 64,2%.
Об этом сообщает платформа United24.
Топ-20 стран, откуда поступали средства:
- США — 64,20%;
- Великобритания — 4,82%;
- Германия — 4,58%;
- Канада — 4,43%;
- Франция — 2,2%;
- Швеция — 1,67%;
- Австралия — 1,55%;
- Нидерланды – 1,35%;
- Швейцария — 1,32%;
- Дания — 1,04%;
- Финляндия – 0,92%;
- Китай — 0,76%;
- Австрия — 0,67%;
- Норвегия – 0,63%;
- Италия — 0,56%;
- Бельгия — 0,54%;
- Ирландия – 0,49%;
- Испания — 0,47%;
- Чехия — 0,39%;
- Португалия — 0,36%;
- другие страны — 7,05%.
В прошлом месяце благодаря донорам было собрано на:
- оборону 856,62 млн. грн;
- медицинская помощь — 206,56 млн грн;
- восстановление Украины — 22,87 млн грн;
- гуманитарное разминирование — 17,53 млн грн;
- образование и науку — 13,19 млн грн.
Благодаря благотворительным поступлениям было закуплено ориентировочно 13 бронированных эвакуационных машин, помогающих спасать жизнь наших защитников в зоне боевых действий. Кроме того, приобрели для военных 28 роботов-разминчиков и 30 роботизированных наземных комплексов "Рысь" и "Сабля".
Что известно о United24
United24 — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны, объединившей мир вокруг поддержки нашего государства. Собранные средства поступают на счета Национального банка Украины и закреплены за профильными министерствами.
Напомним, в марте сообщалось, что в ряд разрешил использовать для оплаты услуг по гуманитарному разминированию деньги, собранные на счет Министерства экономики через фандрейзинговую платформу United24.