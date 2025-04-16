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На United24 в марте собрали более 1 млрд грн благотворительных взносов: из каких стран поступали средства

рука, флаг Украины
Люди по всему миру оказывают помощь Украине. / Freepik

Фандрайзинговая платформа United24 в марте собрала 1 116 784 299 грн благотворительных взносов. Люди из разных стран посылают средства для поддержки Украины. Больше денег за прошлый месяц поступило из США — 64,2%.

Об этом сообщает платформа United24.

Топ-20 стран, откуда поступали средства:

  • США — 64,20%;
  • Великобритания — 4,82%;
  • Германия — 4,58%;
  • Канада — 4,43%;
  • Франция — 2,2%;
  • Швеция — 1,67%;
  • Австралия — 1,55%;
  • Нидерланды – 1,35%;
  • Швейцария — 1,32%;
  • Дания — 1,04%;
  • Финляндия – 0,92%;
  • Китай — 0,76%;
  • Австрия — 0,67%;
  • Норвегия – 0,63%;
  • Италия — 0,56%;
  • Бельгия — 0,54%;
  • Ирландия – 0,49%;
  • Испания — 0,47%;
  • Чехия — 0,39%;
  • Португалия — 0,36%;
  • другие страны — 7,05%.

В прошлом месяце благодаря донорам было собрано на:

  • оборону   856,62 млн. грн;
  • медицинская помощь — 206,56 млн грн;
  • восстановление Украины — 22,87 млн грн;
  • гуманитарное разминирование — 17,53 млн грн;
  • образование и науку — 13,19 млн грн.

Благодаря благотворительным поступлениям было закуплено ориентировочно 13 бронированных эвакуационных машин, помогающих спасать жизнь наших защитников в зоне боевых действий. Кроме того, приобрели для военных 28 роботов-разминчиков и 30 роботизированных наземных комплексов "Рысь" и "Сабля".

Что известно о United24

United24 — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны, объединившей мир вокруг поддержки нашего государства. Собранные средства поступают на счета Национального банка Украины и закреплены за профильными министерствами.

Напомним, в марте сообщалось, что в ряд разрешил использовать для оплаты услуг по гуманитарному разминированию деньги, собранные на счет Министерства экономики через фандрейзинговую платформу United24.

Автор:
Татьяна Ковальчук