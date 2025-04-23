В Мінекономіки розповіли, чому фермерам відмовляють у компенсації за розмінування полів

Станом на 22 квітня українські фермери подали 228 заявок на участь у державній програмі компенсації вартості розмінування агроземель, із яких 191 була відхилена.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Найчастіша причина — відсутність нетехнічного обстеження земельних ділянок, яке є обов’язковим етапом для подання заявки. Таких випадків цьогоріч зафіксовано 102.

"Саме тому цього року Центр гуманітарного розмінування у співпраці із Міністерством економіки України та місцевими військовими адміністраціями працює над тим, щоб залучати операторів для проведення нетехнічного обстеження на фермерських землях у прифронтових областях. Це можна робити як за донорські кошти, так і коштом держави, або самому оплатити таку роботу", — зазначив директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда.

У 2024 році в межах програми відбулося 15 аукціонів із закупівлі послуг розмінування на суму 299,1 млн грн, що охоплюють понад 4,4 тис. га. Для порівняння, минулого року було схвалено 50 із 195 заявок на понад 9,6 тис. га, а угоди укладено на 536,6 млн грн.

Щоб покращити ситуацію, Міністерство економіки запустило новий вебсайт для аграріїв, де зібрана вся необхідна інформація про участь у програмі: як перевірити відповідність критеріям та подати заявку через Державний аграрний реєстр.

Кампанія включає зустрічі з аграріями в прифронтових регіонах, поширення інформаційних матеріалів у громадах, що постраждали від війни, а також підтримку через національну платформу Demine Ukraine, Центр гуманітарного розмінування, ПРООН та фінансування Республіки Корея.

У відомстві зазначили, що питання безпеки також залишається актуальним, адже з початку повномасштабного вторгнення понад 200 людей постраждали від підривів вибухонебезпечних предметів під час польових робіт. Це вкотре підкреслює критичну важливість очищення земель перед сільськогосподарською діяльністю.

Програма компенсації витрат на розмінування сільськогосподарських земель почала діяти у вересні минулого року. Держава покриває 100% вартості розмінування земель, які ще планують очистити, та 80% вартості робіт, проведених з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024 року.

У травні 2024 року уряд запустив компенсацію вартості розмінування сільськогосподарських земель

За час дії програми було укладено 47 угод на розмінування понад 9 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

Додамо, Міноборони працює над забезпеченням рівних можливостей у доступі до роботи у сфері протимінної діяльності. Понад третина фахівців протимінної діяльності в Україні складають жінки.