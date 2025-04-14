Компенсації за розмінування: фермери отримали понад 1000 гектарів очищених земель

Оператори протимінної діяльності в березні повернули у використання аграріям, які долучилися до державної програми компенсацій, понад 430 гектарів сільськогосподарських земель. Загальна площа розмінованих для фермерів угідь з початку дії програми становить понад 1100 гектарів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За словами заступника Міністра економіки Ігоря Безкаравайного, минулого місяця Центр гуманітарного розмінування організував 11 аукціонів для визначення виконавців робіт з розмінування ділянок загальною площею понад 3,8 тис. га. Також у березні було укладено три нові угоди на виконання цих робіт.

"Оператори протимінної діяльності активно працюють над очищенням територій за укладеними угодами. Перша тисяча очищених земель і активна участь фермерів у програмі доводять, що держпрограма ефективна та дає потрібний результат", — зазначив він.

Безкаравайний зауважив, що Україна та партнери продовжують роботу з посилення спроможностей операторів та розширення можливостей з фінансування розмінування.

Зокрема Національний орган з питань протимінної діяльності підтримав рішення щодо прискорення запровадження інноваційних технологій у протимінній діяльності. Мінекономіки та Міноборони напрацюють відповідну нормативно-правову базу для введення в експлуатацію інновацій.

Також повідомляється, що уряд ухвалив рішення, що дозволяє спрямовувати кошти, зібрані на рахунок Мінекономіки через UNITED24, на оплату робіт з гуманітарного розмінування. Це важливий крок, який забезпечує додаткове фінансування та сприяє оперативнішому розмінуванню українських територій.

Підтримка від партнерів у розмінуванні

У відомстві додали, що Україна в березні отримала нову форму фінансової підтримки від партнерів, які вперше надали кошти цільово на розмінування. Італійська агенція розвитку співробітництва оголосила конкурс на проведення робіт з очищення земель у прифронтових регіонах. Переможці конкурсу, італійські некомерційні організації, зможуть залучати до виконання грантових проєктів, зокрема й українських фахівців з розмінування.

Нагадаємо, у березні 2025 року підрозділи розмінування Міноборони України очистили 7 598.23 га деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.