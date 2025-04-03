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Міноборони створить полігони для тестування новітніх технологій розмінування

полігон
Екосистема полігонів матиме гібридну модель взаємодії. / Міноборони

Міністерство оборони планує створити мережу полігонів, де будуть випробовуватися новітні технології розмінування. Наразі близько 139 000 км2 території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Передбачається, що екосистема полігонів матиме гібридну модель взаємодії. Це означає синхронізацію державних, освітніх, виробничих і операторських майданчиків для тестування новітніх рішень.

Центральним елементом майбутньої інфраструктури стане Навчально-випробувальний комплекс з розвитку новітніх технологій та інновацій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Планується розгорнути інфраструктуру, що складатиметься з: полігонних зон для випробувань (вибухових, водних, динамічних), науково-дослідницької бази, центру підготовки спеціалістів (з міжнародними тренінгами) та системи для тестування й сертифікації нових технологій.

У Міноборони додали, що такий комплекс дозволить прискорити впровадження технологій, посилити якість навчання операторів, забезпечити серйозну наукову підтримку інновацій, і стане спільним майданчиком для взаємодії держави, бізнесу, науки та міжнародних організацій.

Нагадаємо, у березні 2025 року підрозділи розмінування Міноборони України очистили 7 598.23 га деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів.

Додамо, що партнери нададуть Україні 700 млн євро на розмінування до 2034 року. Бюджет на 2025 рік заплановано на рівні 130 млн євро. 

Автор:
Тетяна Бесараб