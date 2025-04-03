Міноборони створить полігони для тестування новітніх технологій розмінування

Міністерство оборони планує створити мережу полігонів, де будуть випробовуватися новітні технології розмінування. Наразі близько 139 000 км2 території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Передбачається, що екосистема полігонів матиме гібридну модель взаємодії. Це означає синхронізацію державних, освітніх, виробничих і операторських майданчиків для тестування новітніх рішень.

Центральним елементом майбутньої інфраструктури стане Навчально-випробувальний комплекс з розвитку новітніх технологій та інновацій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Планується розгорнути інфраструктуру, що складатиметься з: полігонних зон для випробувань (вибухових, водних, динамічних), науково-дослідницької бази, центру підготовки спеціалістів (з міжнародними тренінгами) та системи для тестування й сертифікації нових технологій.

У Міноборони додали, що такий комплекс дозволить прискорити впровадження технологій, посилити якість навчання операторів, забезпечити серйозну наукову підтримку інновацій, і стане спільним майданчиком для взаємодії держави, бізнесу, науки та міжнародних організацій.

Нагадаємо, у березні 2025 року підрозділи розмінування Міноборони України очистили 7 598.23 га деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів.

Додамо, що партнери нададуть Україні 700 млн євро на розмінування до 2034 року. Бюджет на 2025 рік заплановано на рівні 130 млн євро.