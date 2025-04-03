Минобороны создаст полигоны для тестирования новейших технологий разминирования

Министерство обороны планирует создать сеть полигонов, где будут испытываться новые технологии разминирования. В настоящее время около 139 000 км2 территории Украины потенциально загрязнены взрывоопасными предметами.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предполагается, что экосистема полигонов будет иметь гибридную модель взаимодействия. Это означает синхронизацию государственных, образовательных, производственных и операторских площадок для тестирования новейших решений.

Центральным элементом будущей инфраструктуры станет Учебно-испытательный комплекс по развитию новейших технологий и инноваций в сфере противоминной деятельности, гражданской и экологической безопасности.

Планируется развернуть инфраструктуру, состоящую из полигонных зон для испытаний (взрывных, водных, динамических), научно-исследовательской базы, центра подготовки специалистов (с международными тренингами) и системы для тестирования и сертификации новых технологий.

В Минобороны добавили, что такой комплекс позволит ускорить внедрение технологий, усилить качество обучения операторов, обеспечить серьезную научную поддержку инноваций и станет общей площадкой для взаимодействия государства, бизнеса, науки и международных организаций.

Напомним, в марте 2025 года подразделения разминирования Минобороны Украины очистили 7598.23 га деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов.

Добавим, что партнеры предоставят Украине 700 млн. евро на разминирование до 2034 года. Бюджет на 2025 год запланирован на уровне 130 млн. евро.