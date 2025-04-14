Компенсации за разминирование: фермеры получили более 1000 гектаров очищенных земель

Операторы противоминной деятельности в марте вернули в использование приобщившихся к государственной программе компенсаций аграриям более 430 гектаров сельскохозяйственных земель. Общая площадь разминированных для фермеров с начала действия программы составляет более 1100 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства. экономики.

По словам заместителя Министра экономики Игоря Безкаравайного, в прошлом месяце Центр гуманитарного разминирования организовал 11 аукционов для определения исполнителей работ по разминированию участков общей площадью более 3,8 тыс. га. Также в марте было заключено три новых соглашения по выполнению этих работ.

"Операторы противоминной деятельности активно работают над очисткой территорий по заключенным соглашениям. Первая тысяча очищенных земель и активное участие фермеров в программе доказывают, что госпрограмма эффективна и дает нужный результат", — отметил он.

Безкоровайный отметил, что Украина и партнеры продолжают работу по усилению возможностей операторов и расширению возможностей по финансированию разминирования.

В частности, Национальный орган по вопросам противоминной деятельности поддержал решение об ускорении внедрения инновационных технологий в противоминной деятельности. Минэкономики и Минобороны наработают соответствующую нормативно правовую базу для ввода в эксплуатацию инноваций.

Также сообщается, что правительство приняло решение, разрешающее направлять средства, собранные на счет Минэкономики через UNITED24, на оплату работ по гуманитарному разминированию. Это важный шаг, который обеспечивает дополнительное финансирование и способствует более оперативному разминированию украинских территорий.

Поддержка от партнеров в разминировании

В ведомстве добавили, что Украина в марте получила новую форму финансовой поддержки от партнеров, впервые предоставивших средства на разминирование. Итальянское агентство развития сотрудничества объявило конкурс на проведение работ по очистке земель в прифронтовых регионах. Победители конкурса, итальянские некоммерческие организации, смогут привлекать к выполнению грантовых проектов, в том числе украинских специалистов по разминированию.

Напомним, в марте 2025 года подразделения разминирования Минобороны Украины очистили 7598.23 га деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов. Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.