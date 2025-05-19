Розмінування земель: держава вже виділила $80 млн, але фермери не поспішають долучатися – Ігор Безкаравайний, заступник міністра економіки

Масштаби забруднення українських земель вибухонебезпечними предметами внаслідок російської агресії вражають – для повного очищення територій знадобиться понад 29 мільярдів доларів. Наразі держава активно працює над реалізацією програми розмінування сільськогосподарських земель, на яку виділено 3 мільярди гривень у 2025 році. Цікаво, що попри наявність фінансування та готовність операторів розмінування до роботи, лише чверть забруднених фермерських земель охоплена програмою. В інтерв'ю для Delo.ua заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний розповідає про особливості процесу розмінування, часові рамки робіт та перспективи України стати лідером у цій галузі.

Звідки Україна бере кошти на розмінування земель?

Які кошти заплановані на розмінування у 2025 році?

— За оцінками Світового банку, для повного очищення території потрібно приблизно 29 мільярдів доларів (раніше оцінювалось у 37 мільярдів). Банк оцінює витрати, необхідні для очищення території але, ймовірно, не враховує рекультивацію та відновлення.

На сьогодні Україні вдалося залучити близько 1,1 мільярда доларів від міжнародних партнерів, урядів, філантропів та благодійників. Ці кошти йдуть в усі сфери розмінування — купівля техніки, обладнання, навчання і т.д. Вони також покривають роботу міжнародних операторів з розмінування. Це близько 10 компаній, які працюють по всьому світу, як HALO Trust, Danish Refugee Centre, FSD, MAG.

Частину коштів виділено з держбюджету?

— З української сторони виділено 3 млрд грн у цьому році та 500 млн з минулого року – це приблизно 80 млн доларів. Ці кошти спрямовані на підтримку державної програми компенсації за розмінування агроземель.

Хочу наголосити, що це не абстрактні бюджетні кошти, це гроші платників податків, які адмініструє уряд. Умовний фермер працює офіційно, платить податки, і з них уряд бере частинку для розмінування територій сільгосппризначення.

Держава компенсує 100% витрат на розмінування, але фермери не поспішають

У вересні минулого року вступила в дію програма компенсації витрат на розмінування сільськогосподарських земель. За нею держава покриває 100% вартості розмінування земель, які визнано забрудненими, та 80% вартості робіт, проведених з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024 р.

Розкажіть про перші результати програми.

— У цьому напрямку ми йдемо семимильними кроками. Якщо минулі роки були питання до організації, то зараз процедура максимально спрощена.

Фермеру потрібно лише зайти в ДАР, заповнити форму та відправити заявку. Після схвалення, необхідно відкрити рахунок у банку для отримання коштів. Решту процесу забезпечує Державна установа Центр гуманітарного розмінування.

Про які площі йдеться?

— Наразі ідентифіковано, що 60 тис. га сільгоспземель потребують очищення. Тобто це ті земля, де пройшла первинна перевірка і вони визнані забрудненими. Зрозуміло, що це не кінцева цифра, бо процес нетехнічного обстеження триває. Тобто ми передбачаємо, що вона до кінця року зросте до 100-120 тис. га.

Зараз у нас законтрактовано 15 тис. га, з яких перші 1,5 тис. га вже очистили і на них вже проводять посівну.

Ми бачимо, що нинішня активність фермерів відносно програми невелика. По суті, склалася унікальна ситуація, коли є гроші, а їх не забирають. Власне, ми аналізуємо, чому фермери не подаються, і працюємо над тим, щоб заявок ставало більше і вони були коректними. Наприклад, запустили комунікаційну кампанію, з партнерами з ПРООН розробили окремий вебсайт, який допоможе фермеру зрозуміти як пройти цей шлях, подати заявку і розмінувати свої поля коштом держави.

Випробування на полігоні важкої машини для розмінування DOK-ING MV-10. Фото: Мінекономіки

Раніше пересторогою вважалась затяжність процесу. Скільки часу займає процес від подання заявки до початку очищення земель?

— Від моменту подачі заявки до початку торгів процес займає приблизно 3-4 тижні. Тобто, подавши заявку сьогодні, роботи можуть розпочатись уже в червні.

Це дуже клієнтоорієнтований сервіс. Центр гуманітарного розмінування станом на зараз дуже зацікавлений в успішній реалізації цієї програми. Коли приходить заявка, вони буквально, особисто працюють з фермером, пояснюють йому, що треба виправити.

Скільки часу триває саме розмінування?

— Тривалість сильно відрізняється. Є успішний кейс, коли 450 га було очищено за 3 місяці в зимовий період. І є складний випадок, коли ділянка у 20 га очищують вже пів року з невизначеними перспективами.

Варіативність дуже велика, і тут є певні елементи фортуни. Ти можеш первинно оцінити ділянку, розумієш, що вона не має великих ознак забруднення, але по факту під землею на додачу знайти склад боєприпасів часів Другої світової війни.

На вашу думку, чому фермери не активно подають заявки?

— Можливо, це доля нерозуміння, як працює програма, чи побоювання того, що треба вкласти кошти й чекати на компенсацію.

У нас вже є велика кількість операторів, які голодні до роботи. Поки немає черг фермерам варто активізуватись. Однією з головних мотивацій є той момент, що зараз держава повністю покриває вартість розмінування. У подальшому, можуть з’явитися інші моделі компенсації, зараз йдуть різні обговорення та дискусії. Тож я дуже радив би фермерам зараз використовувати можливість 100%-го фінансування.

Про операторів

Наразі в Україні є понад 80 операторів протимінної діяльності. Поряд з ними працюють і міжнародні компанії-оператори. В чому основна різниця між ними?

— Приватні оператори працюють швидше ніж міжнародні, але повільніше ніж ДСНС. ДСНС - це просто боліди "Формули-1", які все роблять дуже швидко. Проте ДСНС не видає сертифікат про повну безпечність ділянки.

Чи важлива наявність такого документа якщо земля фактично чиста?

— Коли ділянка забруднена, і її очистили руками оператора, вона отримує статус очищення. Фактично ми цю ділянку зможемо вкладати в кінцевий рахунок на компенсацію від РФ.

Коли ділянка забруднена, її очистили власними руками, ми не можемо її калькулювати як таку, яка зазнала втрати через бойові дії, спричинені РФ. Це такі довготривалі наслідки, які на перший погляд, неочевидні.

Яка тенденція щодо кількості операторів?

— Кількість операторів спочатку зростатиме, а якість зменшуватиметься. Згодом відбудеться зворотний процес — несистемні бізнеси відпадуть, і ринок стабілізується. Ми вирівняємось, і залишиться умовно 20 сильних українських операторів. Це все одно буде більше, ніж в усьому світі працювало до цього.

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний. Фото: пресслужба Мінекономіки

Інвестувати в розмінування привабливо

Бачимо зараз, що деякі великі агрокомпанії, як-от "Нібулон", створюють власних операторів з розмінування. На скільки це вигідна історія для бізнесу?

— У будь-якому випадку йдеться про великі гроші. Тому що зараз переважна більшість операторів протимінної діяльності працює в нуль. Вони на це погоджуються, бо таким чином напрацьовують собі портфоліо. Чим більше у тебе реалізованих кейсів — тим простіше тобі потім працювати з великими донорами та країнами, які спонсорують розмінування. А після успішної діяльності тут вони зможуть виходити на світовий ринок.

Повертаючись до кейсу з "Нібулоном", це хороша історія, коли бізнес перепрофілює свою роботу. Вони бачать в можливість заробляти гроші. І є такі компанії, які вже зараз розуміють це і тому сюди інвестують. Це про заробляння грошей по-чесному, а не через парасольку благодійності. Тут є видаткова та прибуткова складова, і бізнеси готові зараз за це братися.

До того ж ми з вами говорили про оцінкову вартість розмінування у 29 млрд доларів. Їх треба буде рано чи пізно закривати.

Відповідно надалі компанії не працюватимуть в нуль...

— Ціна розмінування буде зростати з кожним роком. Це буде обумовлено тим, що розміновувати буде все складніше. Чим процес буде складніший, тим дорожчі будуть ділянки. І тоді вже досвідчені оператори будуть відмовлятися працювати в нуль.

А як щодо перспектив виробництва та інвестицій в розмінувальну техніку?

— В Україні формується технічний кластер, орієнтований на гуманітарне розмінування, що переосмислює світові практики. Наприклад, українська компанія RoverTech розробила легку машину для розмінування вагою до тонни, яка може виконувати ювелірну роботу – такого типу техніки раніше у світі не створювалося.

Супутникові знімки, штучний інтелект, збирання даних за допомогою сенсорів. Це все те, що не відбувалося у світі. Про це говорили на конференціях, теоретизували з цього приводу. А тут зараз ми практично це все застосовуємо. Тому звичайно, що ніша важлива, як всередині країни, так і з перспективою вийти за межу.