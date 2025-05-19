Разминирование земель: государство уже выделило $80 млн, но фермеры не спешат приобщаться – Игорь Безкаравайный, замминистра экономики

Масштабы загрязнения украинских земель взрывоопасными предметами в результате российской агрессии поражают – для полной очистки территорий понадобится более 29 миллиардов долларов. В настоящее время государство активно работает над реализацией программы разминирования сельскохозяйственных земель, на которую выделено 3 миллиарда гривен в 2025 году. Интересно, что, несмотря на наличие финансирования и готовность операторов разминирования к работе, только четверть загрязненных фермерских земель охвачена программой. В интервью для Delo.ua заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный рассказывает об особенностях процесса разминирования, временных рамках работ и перспективах Украины стать лидером в этой области.

Откуда Украина берет средства на разминирование земель?

Какие средства запланированы на разминирование в 2025 году?

— По оценкам Всемирного банка, для полной очистки территории нужно около 29 миллиардов долларов (ранее оценивалось в 37 миллиардов). Банк оценивает расходы, необходимые для очистки территории, но, вероятно, не учитывает рекультивацию и восстановление.

На сегодняшний день Украине удалось привлечь около 1,1 миллиарда долларов от международных партнеров, правительств, филантропов и благотворителей. Эти средства идут во все сферы разминирования – покупка техники, оборудования, обучения и т.д. Они также покрывают работу международных операторов по разминированию. Это около 10 компаний, работающих по всему миру, как HALO Trust, Danish Refugee Centre, FSD, MAG.

Часть средств выделена из госбюджета?

— С украинской стороны выделено 3 млрд грн в этом году и 500 млн с прошлого года – это около 80 млн долларов. Эти средства направлены на поддержку государственной программы компенсации за разминирование агроземель.

Хочу подчеркнуть, что это не абстрактные бюджетные средства, это деньги налогоплательщиков, которые администрирует правительство. Условный фермер работает официально, платит налоги, и с них правительство берет частицу для разминирования территорий сельхозназначения.

Государство компенсирует 100% расходов на разминирование, но фермеры не спешат

В сентябре прошлого года вступила в действие программа компенсации расходов на разминирование сельскохозяйственных земель. По ней государство покрывает 100% стоимости разминирования земель, признанных загрязненными, и 80% стоимости работ, проведенных с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 г.

Расскажите о первых результатах программы.

— В этом направлении мы идем семимильными шагами. Если в прошлые годы были вопросы к организации, то сейчас процедура максимально упрощена.

Фермеру нужно только зайти в ГАР, заполнить форму и отправить заявку. После одобрения необходимо открыть счет в банке для получения средств. Остальной процесс обеспечивает Государственное учреждение Центр гуманитарного разминирования.

О каких площадях идет речь?

— Сейчас идентифицировано, что 60 тыс. га сельхозземель нуждаются в очистке. То есть это те земли, где прошла первичная проверка и они признаны загрязненными. Понятно, что это не конечная цифра, потому что процесс нетехнического обследования продолжается. То есть мы предполагаем, что она к концу года вырастет до 100–120 тыс. га.

Сейчас у нас законтрактовано 15 тыс. га, из которых первые 1,5 тыс. га уже очистили и на них уже проводят посевную.

Мы видим, что нынешняя активность фермеров в отношении программы невелика. По сути сложилась уникальная ситуация, когда есть деньги, а их не забирают. Собственно, мы анализируем, почему фермеры не подаются, и работаем над тем, чтобы заявок становилось больше и они были корректными. Например, запустили коммуникационную кампанию, с партнерами из ПРООН разработали отдельный веб-сайт, который поможет фермеру понять, как пройти этот путь, подать заявку и разминировать свои поля на средства государства.

Испытание на полигоне тяжелой машины для разминирования DOK-ING MV-10. Фото: Минэкономики

Раньше предостережением считалась затяжность процесса. Сколько времени занимает процесс подачи заявки до начала очистки земель?

— С момента подачи заявки до начала торгов процесс занимает примерно 3-4 недели. То есть, подав заявку сегодня, работы могут начаться в июне.

Это очень клиентоориентированный сервис. Центр гуманитарного разминирования на сегодняшний день очень заинтересован в успешной реализации этой программы. Когда приходит заявка, они буквально, лично работают с фермером, объясняют ему, что нужно исправить.

Сколько времени длится само разминирование?

– Продолжительность сильно отличается. Есть успешный кейс, когда 450 га было очищено за 3 месяца в зимний период. И есть сложный случай, когда участок в 20 га очищают уже полгода с неопределенными перспективами.

Вариативность очень велика, и здесь есть определенные элементы удачи. Ты можешь первично оценить участок, понимаешь, что он не имеет больших признаков загрязнения, но по факту под землей вдобавок найти склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

По вашему мнению, почему фермеры не активно подают заявки?

— Возможно, это частично непонимание, как работает программа, или опасения того, что нужно вложить средства и ждать компенсации.

У нас уже есть большое количество операторов, голодных к работе. Пока нет очередей фермерам следует активизироваться. Одной из главных мотиваций есть тот момент, что сейчас государство полностью покрывает стоимость разминирования. В дальнейшем могут появиться другие модели компенсации, сейчас идут различные обсуждения и дискуссии. Поэтому я бы очень советовал фермерам использовать возможность 100%-го финансирования.

Об операторах

Сейчас в Украине более 80 операторов противоминной деятельности. Наряду с ними работают и международные компании-операторы. В чем основная разница между ними?

— Частные операторы работают быстрее международных, но медленнее ГСЧС. ГСЧС - это просто болиды "Формулы-1", которые все делают очень быстро. Однако ГСЧС не выдает сертификат о полной безопасности участка.

Важно ли наличие такого документа, если земля фактически чиста?

— Когда участок загрязнен, и его очистили руками оператора, он получает статус очистки. Фактически мы этот участок сможем вкладывать в конечный счёт на компенсацию от РФ.

Когда участок загрязнен, его очистили собственными руками, мы не можем его калькулировать как понесший потери из-за боевых действий, вызванных РФ. Это такие долговременные последствия, которые на первый взгляд неочевидны.

Какова тенденция количества операторов?

— Количество операторов будет сначала расти, а качество будет уменьшаться. Со временем произойдет обратный процесс – несистемные бизнесы отпадут, и рынок стабилизируется. Мы выровняемся, и останется условно 20 сильных украинских операторов. Это все равно будет больше, чем во всем мире работало до этого.

Заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный. Фото: пресс-служба Минэкономики

Инвестировать в разминирование привлекательно

Видим сейчас, что некоторые крупные агрокомпании, такие как "Нибулон", создают собственных операторов по разминированию. Насколько выгодна история для бизнеса?

— В любом случае речь идет о больших деньгах. Потому что сейчас большинство операторов противоминной деятельности работает в ноль. Они на это соглашаются, потому что таким образом нарабатывают себе портфолио. Чем больше у тебя реализованных кейсов — тем проще тебе потом работать с большими донорами и спонсирующими разминирование странами. А после успешной деятельности они смогут выходить на мировой рынок.

Возвращаясь к кейсу с "Нибулоном", это хорошая история, когда бизнес перепрофилирует свою работу. Они видят возможность зарабатывать деньги. И есть такие компании, которые уже сейчас понимают это и потому сюда инвестируют. Это о зарабатывании денег по-честному, а не с помощью зонтика благотворительности. Здесь есть расходная и прибыльная составляющая, и бизнес готовы сейчас за это браться.

К тому же мы с вами говорили об оценочной стоимости разминирования в 29 млрд долларов. Их нужно будет рано или поздно закрывать.

Соответственно в дальнейшем компании не будут работать в ноль...

— Цена разминирования будет расти с каждым годом. Это будет обусловлено тем, что разминировать будет все труднее. Чем процесс будет сложнее, тем дороже будут участки. И тогда уже опытные операторы будут отказываться работать в ноль.

А как насчет перспектив производства и инвестиций в технику для разминирования?

— В Украине формируется технический кластер, ориентированный на гуманитарное разминирование, переосмысляющее мировые практики. Например, украинская компания RoverTech разработала легкую машину для разминирования весом до тонны, которая может выполнять ювелирную работу – такого типа техники раньше в мире не создавалось.

Спутниковые снимки, искусственный интеллект, сбор данных с помощью сенсоров. Это все то, что не происходило в мире. Об этом говорили на конференциях, теоретизировали по этому поводу. А здесь сейчас мы практически это все применяем. Поэтому, конечно, ниша важна как внутри страны, так и с перспективой выйти за границу.