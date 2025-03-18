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В Украине появится специальность операторов БПЛА для разминирования

разминирование, БПЛА, мины.
Операторы БПЛА по обнаружению взрывоопасных предметов. / Минобороны.

В Украине официально вводится новая категория операторов – внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов, выполняющих задачи по аэроразведке и обнаружению взрывоопасных предметов.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

О новой специальности

Соответствующий стандарт ДСТУ 8820-4:2025 "Противоположная деятельность. Процессы управления. Часть 4. Процессы механизированного разминирования" утвердил Национальный орган стандартизации Украины.

Документ определяет основные принципы и требования использования механизированных средств разминирования (МЗР) при очистке территорий от взрывоопасных предметов. Он вступит в силу с 1 мая 2025 года.

Кроме того, благодаря внедрению этого стандарта:

  • регламентируется использование различных типов МЗР – от средств обработки почвы до оборудования для выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • устанавливаются требования к операторам МЗР, их обучению и сертификации;
  • нормируются меры безопасности при эксплуатации техники, включая дистанционное и автономное управление;
  • гармонизируется национальная нормативная база с международными стандартами IMAS (International Mine Action Standards).

Разработку стандарта провели специалисты Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности вместе с другими заинтересованными сторонами в сфере противоминной деятельности.

Отдельно следует отметить, что для тестирования механизированных средств разминирования планируется создание специального полигона. Это позволит проверять технику в реальных условиях, что повысит ее эффективность.

Потребности Украины в разминировании

По обновленным данным, потребности на разминирование   сократились на 4,8 миллиарда долларов по сравнению с предварительной оценкой затрат, и сейчас составляют 29,8 миллиарда долларов США.

В прошлом году в Украине было создано 10 новых батальонов разминирования. В 2024 году парк машин механизированного разминирования увеличился с двух единиц до 52, из которых 42 находятся в ВСУ и 10 – в Государственной специальной службе транспорта. Пока это преимущественно иностранная техника, в частности DOK-ING, Bažena, GCS, Hydrema и Scan Jack, а также машины МР-3101 украинского производства.

Для украинских саперов внедряется курс подготовки специалистов по разминированию по уровням EOD 1-3, который будут преподавать ветераны армий стран-членов НАТО.

Автор:
Ольга Опенько